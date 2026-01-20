“Vinimos a Colombia a Robar ¡Anoten mi cara!”: El desafiante mensaje de un presunto delincuente tras ser capturado en Soacha

El sector de Rincón de Santa Fe, en el municipio de Soacha, se convirtió en el escenario de un nuevo episodio de tensión ciudadana que ha encendido las redes sociales. Lo que comenzó como una retención por parte de la comunidad tras un presunto hurto, terminó en un video viral debido a la insólita y desafiante actitud del señalado delincuente ante las cámaras y las autoridades.

En las imágenes, que ya circulan masivamente en plataformas como X y TikTok, se observa a un hombre de origen extranjero, acompañado por una mujer, mientras es custodiado por agentes de la Policía Metropolitana de Soacha. Lejos de mostrar arrepentimiento, el sujeto lanzó insultos y frases provocadoras a los vecinos que grababan el procedimiento, llegando a sentenciar con soberbia: “Anoten bien mi cara. Vinimos a Colombia a robar”.

Tensión en Rincón de Santa Fe

El incidente ocurrió a plena luz del día, cuando los residentes del sector se percataron de la presunta actividad delictiva. La comunidad, cansada de los constantes reportes de inseguridad, decidió intervenir y retener al hombre hasta la llegada de la fuerza pública.

Durante la grabación, se percibe el ambiente de indignación de los testigos, quienes recriminan el actuar del sujeto. Sin embargo, la respuesta del detenido —quien mantuvo una postura desafiante en todo momento— ha sido calificada por los internautas como una muestra de la “percepción de impunidad” que enfrentan los ciudadanos.

Cifras de inseguridad en Soacha: Un panorama complejo

Este suceso no es un hecho aislado. Se produce en un contexto donde las cifras de operatividad policial han mostrado un incremento significativo, pero la percepción de seguridad sigue siendo un reto.

Según datos oficiales de la Policía Metropolitana de Soacha, el año 2025 cerró con un balance de 2,122 capturas, lo que representa un aumento del 16.2% en comparación con el año anterior. A pesar del esfuerzo de las autoridades por retirar a los delincuentes de las calles, casos como el de Rincón de Santa Fe ponen en evidencia la agresividad con la que actúan algunos grupos delictivos.

¿Qué pasará con el detenido?

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial confirmando el proceso de judicialización del hombre o los cargos específicos que se le imputarán. La situación jurídica del señalado extranjero depende ahora de las denuncias formales que se interpongan ante la Fiscalía General de la Nación.

La comunidad de Soacha, por su parte, hace un llamado a las autoridades para que este tipo de comportamientos no queden sin castigo. La pregunta que queda en el aire entre los habitantes del municipio es: ¿Es suficiente el aumento de capturas si la actitud de los delincuentes sigue siendo de total desafío a la ley?