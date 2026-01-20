Trabajo sí hay: Ofrecen 420 vacantes para cargos en servicios generales y mantenimiento en varias ciudades del país

Trabajo sí hay, más de 400 ofertas laborales en las principales ciudades del país

Este martes, 20 de enero de 2026, se conoce una oferta laboral que se extiende por las principales ciudades del país, Sodexo Colombia anunció la apertura de 420 vacantes para iniciar labores de manera inmediata en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

Se trata de una convocatoria que no solo busca cubrir necesidades operativas, sino también proyectar carreras de largo plazo dentro de la compañía.

Ofertas laborales en Colombia

La multinacional, especializada en servicios de alimentación en sitio y gestión y mantenimiento de instalaciones e infraestructura, destacó que Medellín cuenta con 109 opciones laborales, lo que convierte a la capital antioqueña en uno de los focos más importantes de esta nueva etapa de contratación.

Las vacantes disponibles incluyen cargos como coordinadores de servicios generales, profesionales de mantenimiento y toderos, entre otros perfiles, con salarios que superan el mínimo legal vigente, además de contar con todas las prestaciones de ley.

Más allá de la contratación inmediata, Sodexo resalta su enfoque en el desarrollo profesional, ya que cuenta con más de 50 colaboradores que ingresaron a la compañía a través de convocatorias similares hoy ocupan cargos administrativos y de mayor responsabilidad, evidenciando un modelo de crecimiento interno basado en el mérito y la formación continua.

La empresa se ha consolidado como una puerta de entrada al mercado laboral para jóvenes. Cerca del 18 % de su planta de colaboradores tiene entre 18 y 25 años, mientras que aproximadamente el 8,6 % cuenta con más de cinco años de antigüedad.

“Con casi 10.000 empleados a nivel nacional, Sodexo Colombia se destaca por ser una compañía que brinda oportunidad laboral a un amplio número de trabajadores, ofreciendo la posibilidad de desarrollar desde labores básicas, técnicas y profesionales”, dijo Alejandro Scelzi, presidente de Sodexo Colombia.

Las personas interesadas en postularse pueden hacerlo ingresando a SODEXO S.A.S en Trabaja con nosotros PandaPe, donde estarán los detalles de las convocatorias activas y el proceso de aplicación.