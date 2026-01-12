“Seguiré ese camino”, Gustavo Petro dejó claro que le hará caso a la petición que le hizo Yeison Jiménez

Gustavo Petro también se refirió al fallecimiento de Yeison Jiménez y dejó claro que va a continuar con la petición que el artista le hizo sobre la agricultura como fundamento de la reproducción de vida.

¿Qué dijo Yeison Jiménez sobre Gustavo Petro?

En una entrevista que Yeison Jiménez concedió con la Revista Semana, dio palabras positivas al presidente Gustavo Petro

“Se notaba que era un hombre que estaba extremadamente preparado. Hay muchas cosas en las que tiene absoluta razón y yo, como un ser humano que genera trabajo y genera dinero, yo digo: la rotación del dinero debe cambiar. Sí, esa es la realidad, porque todos los que somos empresarios y que hemos entendido un poquito, sabemos que en Colombia los ricos no pagan impuestos, ni las empresas grandes, no pagan impuestos. Eso es real, es cierto. ¿Cuál es el problema de Gustavo Petro? Con quien se rodeó. ¿Cuál es el cambio de un presidente cuando mete a dos o tres personas a su gabinete, que han venido con las mismas personas que vienen dañando al país? Ahí no hay cambio de nada. Eso fue una muy mala decisión. Por otro lado, pienso que debe ser claro. Yo tengo una palabra que es fea, no la voy a decir, pero dijo un amigo: “Lamba o no lamba, sale por ladrón”, ese es un dicho de Corabastos. Lamba o no lamba, sale por ladrón. O sea, Gustavo la tiene fácil. ¿Por qué la tiene fácil? Porque los gobiernos anteriores venían haciendo casi nada, pero el enfoque que se le está dando al país, a los empresarios, a la rotación del dinero, no es la indicada. Tú no puedes generar pánico y tú no puedes creer que vas a generar una estabilidad económica nacional generando pánico y sin tener claridad.

Colombia es un país que tiene tres cosas que lo pueden sacar cuando quieran de la situación en la que está, cuando le dé la gana a este país con tres cosas lo sacan. Número uno: agricultura. Gustavo Petro tiene toda la razón cuando dice que no se deben importar algunas comidas porque acabaron con los arroceros, acabaron con la gente del maíz. Tú vas ahoritica a Ibagué o al Tolima y no hay casi maíz cultivado. ¿Por qué? Pues porque abrieron las brechas para comprar más barato afuera; el costo del dólar sube los insumos, así que producir un maíz en Colombia es más caro que atraerlo de afuera", fueron las palabras de Yeison Jiménez entonces.

Gustavo Petro se refirió a Yeison Jiménez:

El presidente dejó claro que seguirá con la petición que le hizo Yeison Jiménez con relación a la economía y deseó que en paz descanse:

“En memoria de Yeison Jiménez y de lo que aquí me pedía. He escuchado su entrevista. Tenía razón Yeison, la agricultura como fundamento de la reproducción de la vida, es el camino seguro, y su industrialización. Seguiré ese camino Yeison. QEPD”.