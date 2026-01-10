“Te vas como un gigante”, Desgarradora reacción de Jessi Uribe a la muerte de Yeison Jiménez

Captura de pantalla de la cuenta de Instagram @jessiuribe3 y foto de Roy Chaves

Jessi Uribe fue uno de los primeros artistas en enviar un mensaje de despedida a Yeison Jiménez, quien falleció este sábado 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo por la caída de una avioneta que se accidentó en la vereda Romita, ubicada sobre la vía entre Paipa y Duitama.

A través de su cuenta de Instagram, Jessi Uribe envió un emotivo mensaje donde resaltó la música y el legado que dejará Jiménez.

“Hoy canto y me pongo el sombrero por ti mi hermano Yeison Jiménez Te vas como Un gigante de la musica 🙌🏻🙌🏻 nos vemos arriba y sé que me recibirás CON EL CORAZÓN. ♥️Viva tu música y junto a ella tus recuerdos. 🙌🏻“, escribió Jessi Uribe.

¿Cómo falleció Yeison Jiménez?

Las autoridades han dado un parte preliminar detallando que la avioneta se precipitó violentamente en medio de unos cultivos de la zona, por el momento además del levantamiento de los restos, también se investiga las causas del accidente.

Unidades de Bomberos y la Defensa Civil de Duitama y Paipa, llegaron al lugar atendiendo el llamado de los habitantes. Tras lograr extraer los ocupantes de la aeronave, confirmaron que Yeison Jiménez no tenía signos vitales.

El artista viajaba rumbo a Medellín, donde luego continuaría su trayecto hacia Marinilla, lugar en el que tenía presupuestado dar un concierto.