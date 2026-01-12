¿Qué pasó en el aire? Este es el primer reporte de MinTransporte sobre el vuelo en el que viajaba Yeison Jiménez en Boyacá

El silencio en las inmediaciones del aeródromo Juan José Rondón se vio interrumpido por un suceso que hoy mantiene bajo la lupa a las autoridades aeronáuticas de Colombia.

Según la información preliminar del Ministerio de Transporte y los testimonios recopilados entre Paipa y Duitama, la aeronave en la que viajaba Yeison Jiménez junto a su equipo, de matrícula N325FA volaba a una altura inusualmente baja, apenas a unos 50 metros del terreno, antes de que el destino se tornara irreversible.

No fue un golpe seco. Según el reporte técnico, del 11 de enero, el contacto inicial con la tierra generó un rebote violento. En el segundo impacto, la estructura no resistió: “se produjo la fractura de la cola de la aeronave, seguida de dos explosiones separadas por algunos segundos, atribuibles a residuos de combustible”. El siniestro ocurrió apenas a una milla de la cabecera de la pista, en un momento donde cada segundo contaba.

Comunicado oficial del Ministerio de Transporte frente al accidente donde se encontraba el artista de música popular, Yeison Jiménez Archivo: Ministerio de Transporte

Las tres rutas para hallar la verdad

Más allá de los restos metálicos que hoy son custodiados por expertos, la investigación se ha ramificado en tres frentes críticos para entender qué falló en el aire. No se trata solo de motores y piezas. El equipo técnico está inspeccionando cada variable, desde la meteorología de aquel momento hasta la trazabilidad de los mantenimientos recientes y las certificaciones de aeronavegabilidad.

Un punto esencial en este rompecabezas es el factor humano. Los investigadores analizan minuciosamente la experiencia del piloto, su historial de vuelo y sus condiciones psicofísicas actuales. Como bien señaló la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, el rigor técnico es innegociable, pues de estas lecciones depende la seguridad de quienes recorren los cielos del país.

Asimismo, la ministra mencionó que: “Desde el Ministerio de Transporte acompañamos de manera permanente esta investigación, respetando la autonomía técnica de la autoridad aeronáutica ... La seguridad aérea es una prioridad absoluta y cualquier lección que surja de este proceso será clave para seguir fortaleciendo los estándares de operación en el país”.

Mientras el área es liberada para recolectar más datos operativos, el Gobierno Nacional ha pedido cautela a la ciudadanía.