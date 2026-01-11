René Higuita no ocultó su dolor al despedirse Yeison Jiménez, un ‘Verdolaga’ de corazón

La triste noticia del fallecimiento de Yeison Jiménez tomó por sorpresa a todo el país y causó gran conmoción, en los seguidores de su música, pero también en aquellas personas que lo conocieron.

Uno de ellos fue René Higuita, quien no ocultó su tristeza al despedirse del cantante, recordando su amor por Atlético Nacional.

Yeison Jiménez, hincha de Atlético Nacional:

El cantante confesó su amor por Atlético Nacional, recientemente, durante una conversación con el exfutbolista Macnelly Torres.

“No se lo quise decir antes porque quería decírselo ante las cámaras, pero desde que yo tengo 7 años de edad, que es más o menos cuando uno empieza a ser coherente, soy hincha de Nacional.

Ser hincha de Nacional, me tocó ver jugar a este futbolista que nos acompaña hoy (Macnelly Torres) y nos dio muchas alegrías.

Una vez, en un concierto mío estuvo y yo no lo podía creer. Yo quería que me firmara la camiseta y hoy la vida nos pone en este rincón nos pone en el camino al éxito, me siento muy bendecido de tener en este espacio a Macnelly Torres, una leyenda del fútbol".

René Higuita se despidió de Yeison Jiménez:

El ‘Loco’ no se olvidó de Yeison Jiménez, con quien tenía una amistad cercana, entonces le dedicó un bonito mensaje de despedida, dejando claro el dolor que ha sentido al conocer esta lamentable noticia.

“Qué dolor tan grande la pérdida de nuestro amigo, hermano, hincha de nuestro Atlético Nacional. Descansa en paz”, fueron las palabras de René Higuita, que escribió a través de las historias de su cuenta de Instagram.