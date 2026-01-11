Revelan video de Yeison Jiménez junto con sus músicos minutos antes de la tragedia: compraba queso campesino

Yeison Jiménez en concierto en la ciudad de Cali.

La muerte del cantante Yeison Jiménez ha conmocionado a todo el país por la forma en que falleció el artista de música popular en un accidente de avioneta en Paipa, Boyacá, en la tarde de este sábado 11 de enero.

En las últimas horas El Tiempo dio a conocer un video en el que se ve a Jiménez junto con sus músicos entrar a un establecimiento comercial y comprar algunos productos.

Las cámaras de seguridad de la tienda registraron que la visita del cantante y sus acompañantes fue a las 2:18 de la tarde. Incluso se escucha a Yeison Jiménez preguntar por “el mejor queso campesino”.

Una de las jóvenes que atendía el establecimiento le dijo a El Tiempo:

“Entró acompañado de tres personas, preguntó por nuestros productos, comió queso con bocadillo y nos pudimos tomar una foto con él”.

Igualmente, declaró que el artista se despidió y se subió a una camioneta.

Las autoridades trabajan en el lugar donde se presentó el siniestro para investigar las causas que determinaron que la aeronave no lograra despegar y colisionara contra un potrero prendiéndose fuego.

Identidad de las cinco personas que fallecieron en el accidente de avioneta junto a Yeison Jiménez

La Gobernación de Boyacá dio a conocer los nombres y la identidad de las personas que también perdieron la vida en el accidente junto con el cantante.

De acuerdo a la informado sus nombre son:

- Hernando Torres

- Juan Manuel Rodríguez

- Óscar Marín

- Jefferson Osorio

- Weisman Mora

Todo parece indicar que entre los fallecidos, estaba un primo de Jiménez. Igualmente los demás serían su mánager, fotógrafo, el piloto y copiloto.