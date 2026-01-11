Fiscalía abrió indagación sobre el siniestro de la aeronave en la murió Yeison Jiménez y cinco personas más

Luego de conocerse la muerte del cantante Yeison Jiménez a causa de un accidente de aeronave entre Duitama y Paipa en Boyacá, desde la Fiscalía hicieron un anuncio en el que dieron a conocer que iniciarán indagación sobre lo sucedido.

Por medio de un comunicado, la entidad explicó los detalles.

“La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Boyacá y un equipo especializado del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), abrió una indagación relacionada con el siniestro de la aeronave particular de matrícula N325FA, ocurrido la tarde de hoy entre Paipa y Duitama (Boyacá)”, expresó la Fiscalía quien agregó que los cuerpos serán llevados a Medicina Legal.

“Luego de las primeras actividades realizadas por los organismos de rescate, las autoridades aeronáuticas y unidades de la Policía Nacional para atender la emergencia, los cuerpos de los seis ocupantes y víctimas de este evento serán trasladados a la sede de Medicina Legal en Bogotá para que, conforme a los protocolos técnicos y legales vigentes, se establezca su plena identidad”.

Petro lamentó el accidente de la avioneta

El presidente Gustavo Petro informó desde su cuenta en la red social X sobre el accidente de una avioneta: “Lamentablemente han muerto seis personas en un avión que al parecer se incendió en vuelo, en las cercanías de Paipa”.

El comunicado agrega que “de acuerdo con la información preliminar, la aeronave había radicado un plan de vuelo con destino a Medellín; sin embargo, no se recibió notificación oficial de su salida”.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, tras lamentar lo sucedido, confirmó el fallecimiento del artista y de los otros cinco ocupantes de la aeronave: Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio, Weisman Mora, y el piloto, capitán Hernando Torres.

“Lo que se sabe de este accidente, que ya está siendo investigado por la Aeronáutica Civil, es que la avioneta privada, que tenía plan de vuelo, avanzó por la pista y cuando llegó al punto de despegue, no lo hizo sino que siguió derecho, se estrelló y se incendió falleciendo todos sus ocupantes”, dijo la funcionaria.