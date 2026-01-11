Se conoce la identidad de las personas que fallecieron con Yeison Jiménez en el accidente de avioneta

La identidad de los ocupantes que fallecieron en el accidente de avioneta en la que iba a Yeison Jiménez.

Las autoridades reportaron que en la tarde de este sábado 10 de enero, el cantante de música popular Yeison Jiménez, murió en un accidente de avioneta en la vereda Romita, ubicada sobre la vía entre Paipa y Duitama, en Boyacá.

Todo parece indicar que la aeronave no alcanzó a despegar y siguió derecho donde colisionó contra un potrero. Las autoridades llegaron al lugar para atender la emergencia, sin embargo al extraer a los ocupantes, el artista no tenía signos vitales.

La Aeronáutica Civil confirmó que además de Yeison Jiménez, cinco ocupantes de la avioneta también perdieron la vida.

Identidad de los fallecidos de la avioneta en la que iba Yeison Jiménez

La Gobernación de Boyacá dio a conocer los nombres y la identidad de las personas que también perdieron la vida en el accidente junto con el cantante.

De acuerdo a la informado sus nombre son:

- Hernando Torres

- Juan Manuel Rodríguez

- Óscar Marín

- Jefferson Osorio

- Weisman Mora

Todo parece indicar que entre los fallecidos, estaba un primo de Jiménez. Igualmente los demás serían su mánager, fotógrafo, el piloto y copiloto.

Comunicado de la Gobernación de Boyacá lamentando el fallecimiento de Yeison Jiménez

La Gobernación de Boyacá emitió un comunicado lamentando la muerte de Yeison Jiménez, anunciando duelo departamental.

“La Gobernación de Boyacá, en cabeza del gobernador Carlos Amaya, y en nombre del pueblo boyacense, lamenta el trágico accidente que cobró la vida del reconocido cantante Yeison Jiménez, una de las figuras más representativas de la música popular colombiana. (...) Desde el Gobierno de Boyacá decretamos duelo departamental”.