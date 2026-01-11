Revelan la empresa dueña de la avioneta en la que se accidentó Yeison Jiménez, en Paipa, Boyacá

La trágica muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, ha enlutado y conmocionado al país luego de que falleciera en un accidente de avioneta en el municipio de Paipa, Boyacá junto con cinco personas más que estaban al interior del vehículo aéreo.

Las versiones preliminares de las autoridades, es que la aeronave no alcanzó a despegar y siguió derecho hacia un potrero donde terminó prendiéndose fuego. Lamentablemente cuando los organismos de emergencia extraían a los ocupantes, el cuerpo de Yeison Jiménez junto con los demás no tenía signos vitales.

En las últimas horas se ha dado a conocer la empresa propietaria de la avioneta accidentada.

Según la Unidad Investigativa de El Tiempo, la aeronave pertenece a YJ Company SAS, apareciendo como propietario el mismo Yeison Jiménez. El medio anteriormente mencionado pudo determinar que la compañía fue matriculada en Bogotá en el año 2019. Por otro lado, la avioneta tenía la siguiente placa: N325FA.

Se conoce la identidad de las personas que fallecieron con Yeison Jiménez en el accidente de avioneta

La Gobernación de Boyacá dio a conocer los nombres y la identidad de las personas que también perdieron la vida en el accidente junto con el cantante.

De acuerdo a la informado sus nombre son:

- Hernando Torres

- Juan Manuel Rodríguez

- Óscar Marín

- Jefferson Osorio

- Weisman Mora

Todo parece indicar que entre los fallecidos, estaba un primo de Jiménez. Igualmente los demás serían su mánager, fotógrafo, el piloto y copiloto.