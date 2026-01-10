Atención: el cantante Yeison Jiménez habría muerto en accidente de avioneta en Paipa, Boyacá

En la tarde de este sábado 10 de enero, autoridades reportaron la caída de una avioneta que se accidentó en la vereda Romita, ubicada sobre la vía entre Paipa y Duitama, en Boyacá. Todo parece indicar que entre las víctimas mortales, está el cantante de música popular Yeison Jiménez.

Lea también: Ellas son la esposa y las dos hijas de Yeison Jiménez

Según lo reportado por habitantes del sector, la aeronave se prendió en llamas y fue lo que hizo que los pobladores comunicaran a las autoridades.

Lo que se sabe del accidente en el que iba Yeison Jiménez

Las autoridades han dado un parte preliminar detallando que la avioneta se precipitó violentamente en medio de unos cultivos de la zona, por el momento además del levantamiento de los restos, también se investiga las causas del accidente.

Le puede interesar: Estas fueron las últimas publicaciones de Yeison Jiménez en su Intagram, horas antes de su fallecimiento

Unidades de Bomberos y la Defensa Civil de Duitama y Paipa, llegaron al lugar atendiendo el llamado de los habitantes. Tras lograr extraer los ocupantes de la aeronave, confirmaron que Yeison Jiménez no tenía signos vitales.

El artista viajaba rumbo a Medellín, donde luego continuaría su trayecto hacia Marinilla, lugar en el que tenía presupuestado dar un concierto.

Lea también: Yeison Jiménez había soñado que iba a morir en un accidente aéreo; así lo contó

Pronunciamiento del Gobierno Nacional

La Ministra de Transporte, Mafe Rojas se refirió al siniestro aéreo en sus redes sociales:

“En este preciso momento las autoridades aeronáuticas y de policía se encuentran verificando la identidad de los ocupantes que fallecieron en el siniestro de una avioneta en inmediaciones de Paipa. En minutos, confirmaremos oficialmente.Lamentamos este hecho e iniciamos ya las investigaciones pertinentes”.

Reporte de la Aeronáutica Civil

En un comunicado, la Aeronáutica Civil expresó:

“La Aeronáutica Civil lamenta profundamente el siniestro ocurrido en Paipa, Boyacá, en el que fallecieron seis ocupantes de la aeronave N325FA, entre ellos el artista Yeison Jiménez. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familias, amigos y seguidores”