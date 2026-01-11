Condenan a 22 años de cárcel a integrante de disidencias de las Farc involucrado en 19 asesinatos

Las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que Jair Valencia Solís, integrante de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, aceptara mediante preacuerdo su responsabilidad en el crimen de, al menos, 19 personas, en zonas rurales de Jamundí, Restrepo y Dagua (Valle del Cauca).

En ese sentido, fue sentenciado a 22 años y 2 meses de prisión por los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa, desaparición forzada; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

La investigación determinó que Valencia Solís, participó en la ejecución de tres homicidios colectivos, ocurridos entre 2020 y 2021 en los corregimientos La Meseta y Villacolombia de Jamundí y Restrepo, en los que fueron asesinadas 14 personas, entre ellas un menor de edad.

Igualmente, se le atribuyó la desaparición forzada y muerte de dos personas. Una de las víctimas era un integrante del Ejército Nacional que fue secuestrado, asesinado y posteriormente ocultaron su cuerpo en una fosa ubicada en la vereda El Placer, en Dagua (Valle del Cauca), en hechos ocurridos el 23 de agosto de 2021.

En el mismo sentido, fue declarado responsable del homicidio de dos personas dedicadas a la minería el 15 de marzo de 2021. Así como el asesinato de un ciudadano extranjero ocurrido el 29 de junio de 2020. Los dos hechos ocurrieron en zona rural de Jamundí.