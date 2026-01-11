¿Cuatro países en uno?: Petro reitera propuesta de revivir La Gran Colombia por voto constituyente

El presidente Gustavo Petro insistió en su propuesta de revivir la Gran Colombia, tal como fue concebida por el Libertador Simón Bolívar.

Este sábado, a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, el mandatario aseguró que la propuesta de integración podría hacerse por voto constituyente.

“Esta es la Gran Colombia, era la idea de Bolívar, y propongo por voto constituyente de la población que la reconstruyamos como una confederación de Naciones autónomas”, escribió el jefe de Estado.

El presidente aseguró que, de darse esa integración, “tendríamos unas políticas comunes en las materias que proponga el pueblo”.

Y agregó: “indudablemente, la política comercial (es) hacia la industrialización y ser lo que es geográficamente un centro del mundo y de Latinoamérica. Un centro de energías limpias, del saber, de infraestructuras de alta tecnología de movilidad y comunicación”.

El mensaje presidencial concluye que la integración de la Gran Colombia de Bolívar incluye “un Parlamento Grancolombiano, un Tribunal de Justicia y Consejo de Gobierno, como en la Unión Europea o en los Estados Unidos federales. Una potencia del turismo y de la conectividad del mundo”.

La gran C​olombia

En diferentes intervenciones el presidente Gustavo Petro se ha referido a la integración de la Gran Colombia, tal como la concibió el Libertador en 1819: la unión de Venezuela, la Nueva Granada (entonces con Panamá como provincia colombiana) y Ecuador.

El pasado 23 de julio, durante la VII Reunión Ministerial de Energía de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el mandatario se refirió al tema: “Bolívar propuso el proyecto Gran Colombiano. Miremos el ejemplo de la Unión Europea. El proyecto Gran Colombiano puede comenzar como ejemplo para América Latina y el Caribe, por la integración de la Gran Colombia en términos energéticos limpios, sin C (Carbono)”, aseveró el jefe de Estado.

También lo hizo el 24 de mayo de en Quito, Ecuador, durante la posesión del presidente Daniel Noboa: “Sé que se trata de un proceso largo, que debería comenzar por la elaboración de varios tratados entre nuestros países, que vayan desde la ciudadanía común, la libertad de comercio, la homologación de títulos académicos, la libre elección de residencia, una moneda común virtual, la posibilidad de un Parlamento Grancolombiano y la constitución de una confederación de naciones que respete la autonomía regional y la diversidad étnica y cultural de los pueblos”, señaló entonces.

En esa intervención agregó que es necesario que la Gran Colombia invierta en “los pilares del desarrollo del siglo XXI: inteligencia artificial, digitalización de la economía, descarbonización económica, energías limpias y sociedades del conocimiento”.

Incluso el 20 de julio pasado, cuando se celebraron los 215 años de la Independencia de Colombia, el jefe de Estado se refirió nuevamente al tema ante oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional: “La unidad nacional tiene un símbolo. Es posible, a pesar de las diferencias, construir una nación grande, una nueva Gran Colombia libre, un país del tamaño de nuestros sueños”.