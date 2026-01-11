Cayó alias ‘Santiago’, el cabecilla del ELN más importante en Colombia: acumulaba 175 acciones terroristas

Fuerzas Militares colombianas dieron de baja a alias 'Santiago', uno de los cabecillas más importantes del ELN.

Una operación conjunta de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional realizada el pasado 4 de enero en zona rural de San José del Palmar (Chocó), permitió dar de baja al principal cabecilla del grupo armado ilegal ‘Ejército de Liberación Nacional’ (Eln) que permanecía en territorio colombiano.

Se trata de Hernán Chica Palacios, alias ‘Santiago’, por quien las autoridades ofrecían una recompensa de $1.641 millones. El anuncio lo hizo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en consejo de seguridad realizado el 7 de noviembre pasado en Quibdó.

“Más temprano que tarde caerán los cabecillas del Eln que tanto daño le hacen a Colombia. Nuestras Fuerzas Militares y nuestra Policía Nacional, según información de inteligencia, neutralizaron al principal cabecilla del cartel del Eln que delinquía en territorio colombiano”, confirmó el ministro Sánchez.

Alias ‘Santiago’ llevaba más de 28 años en ese grupo ilegal, y era considerado el principal cabecilla del frente occidental del Eln que delinque en los departamentos de Chocó, Antioquia, Valle del Cauca y Risaralda.

El general Hugo López Barreto, comandante de las Fuerzas Militares, confirmó que en la región continúa la ‘Operación Denver’, que comenzó el 4 de enero pasado: durante tres semanas por tierra, río y aire fueron insertadas tropas de Fuerzas Especiales, que iban tras ese objetivo estratégico.

Alias ‘Santiago’ era el responsable de delitos como reclutamiento de menores, narcotráfico, explotación ilícita de menores, secuestro, extorsión, constreñimiento a la población civil y desplazamiento forzado.

Además, a ‘Santiago’ se le atribuye haber ordenado más de diez paros armados y desplazamientos forzados de la comunidades en Chocó y Antioquia, y fue el responsable de 175 acciones terroristas.

Su neutralización “constituye una afectación importante al liderazgo del Eln en el país”, consideró el almirante Orlando Grisales Franceschi, comandante (e) de la Armada de Colombia.

De hecho, en su prontuario criminal había varías órdenes de captura vigentes y una solicitud de extradición por narcotráfico, pues según el Director de la Policía Nacional, general William Rincón, alias ‘Santiago’ “articulaba las negociaciones del narcotráfico con los carteles de otros países, era el emisario para el tráfico con los carteles mexicanos”.