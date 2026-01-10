“No caer en arribismos”: Petro le recomienda a propietarios de apartamentos no aceptar aumentos de administración

Petro le recomienda a propietarios de apartamentos no aceptar el aumento del costo de administración.

Luego de darse a conocer el índice de Precios al Consumidor (IPC), el presidente Gustavo Petro se refirió a la polémica que hay a nivel nacional sobre los presuntos incrementos de administración que tendrán las propiedades horizontales.

La principal controversia radica en que, mientras el IPC de 2025 cerró en un 5,10% , el salario mínimo para 2026 tuvo un incremento del 23,7%.

Los propietarios esperan consideran que el aumento se de teniendo en cuenta el IPC y no en el aumento del salario mínimo.

Además otro punto del que se discute es el alza que puede tener los servicios vigilancia privada por el ajuste laboral y los nuevos recargos nocturnos.

Al respecto Petro escribió en su cuenta de “X” (antes Twitter).

“Las asambleas de propietarios de propiedad horizontal, por favor no caer en arribismos. Cada dueño de empresa de seguridad privada gana el doble por cada vigilante. Tomen el índice de inflación como base. Rechacen cualquier empresa empresarial o de la administración del edificio a elevar al costo total de la administración al salario vital”, escribió el jefe de Estado quien agregó:

“Ustedes son los dueños y dueñas de su edificio”.