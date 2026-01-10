“Voy a llevarle algo”: Petro reveló que piensa darle un obsequio a Trump y dijo que quiere invitarlo a Cartagena

A un mes de la reunión entre el presidente Gustavo Petro y el mandatario estadounidense Donald Trump, el jefe de estado colombiano reveló detalles sobre lo que espera del encuentro anunciado esta semana. En una entrevista que le concedió al medio Telemundo 51, reveló que quiere darle un regalo a Trump e invitarlo a que visite el país antes de que termine su mandato el 7 de agosto de este año.

Va a llevarle un artículo de orfebrería

Ante la pregunta sobre si le llevaría algún obsequio al mandatario estadounidense, Petro afirmó que, aunque no había pensado en eso, le llevaría un artículo de imitación de alguna obra de orfebrería encontrada en el territorio nacional: “Nosotros tuvimos una orfebrería que alcanzó, según algunas investigaciones, a existir 3.000 años a. C., en los tiempos de los egipcios, y es hermosísima”.

Petro señaló que “obviamente” no le entregaría un artículo original, recordando lo que sí hizo el presidente Carlos Holguín Mallarino en 1893 al darle el tesoro Quimbaya a la reina regente de España, María Cristina de Habsburgo-Lorena. De hecho, el gobierno Petro le ha pedido a esa nación la devolución de la colección, que consta de 122 piezas.

Una posible reunión en Colombia

Además, Petro señaló que invitará a Trump a reunirse en Colombia, y elegiría a Cartagena como el destino para ese encuentro: “cuando vaya allá le digo ‘ahora reúnase aquí’. Eso es una ciudad hermosísima, una de las mejores del mundo, con belleza e historia”

En otros asuntos relacionados con el mandatario norteamericano, agregó que, al estar en la Lista Clinton, su futuro depende de Trump: “Si la OFAC existe, yo tengo que mover mi vida acorde a eso”. Además, contó que, después de dejar la Casa de Nariño, se ve dando conferencias sobre crisis climática.