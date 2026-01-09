Wingo y Copa Airlines reanudan su operación en Caracas: conozca desde cuándo

Avión de Wingo - Foto: Redes sociales de la aerolínea @Wingo tomada el 19 de septiembre del 2025

A raíz de los recientes cambios en la administración venezolana y su relación con Estados Unidos después de la captura de Nicolás Maduro el pasado 6 de enero, algunas aerolíneas han anunciado la reanudación de su operación en Caracas y Venezuela. Desde diciembre, y especialmente en los últimos días, algunas de estas empresas cancelaron los vuelos hacia ese país o brindaron el servicio de forma limitada después de notificaciones de la administración estadounidense.

Wingo reanuda operación desde Bogotá

La aerolínea Wingo emitió un comunicado informando que retomará los vuelos entre Bogotá y Caracas desde el próximo 16 de enero. Según la empresa, “esta decisión se adopta como resultado del monitoreo continuo del entorno operacional y en coordinación con las autoridades competentes”.

Los vuelos hacia la capital de Venezuela estaban suspendidos desde el 4 de diciembre, como respuesta a una alerta emitida por la Administración Federal de Aviación sobre riesgos en el espacio aéreo del país.

Desde Wingo informaron que los pasajeros con tiquetes programados en las fechas impactadas por la suspensión ya recibieron notificación para autogestionar las opciones de vuelo disponibles.

Copa Airlines retoma vuelos entre Panamá y Caracas

Copa Airlines anunció que a partir del 13 de enero reanudará los vuelos diarios desde Panamá hacia Caracas, y viceversa. Esta decisión se tomó tras la mejora en las condiciones operativas en el espacio aéreo de Maiquetía, Venezuela.

Además, a partir del viernes 16 de enero de 2026, Copa Airlines reiniciará su segundo vuelo, el cual operará entre tres y cuatro frecuencias semanales hasta el 19 de febrero. Desde 20 de febrero, ese vuelo operará diariamente.