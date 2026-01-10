¿Golpe al bolsillo?: Estos son los nuevos precios y la fecha exacta del aumento de peajes a nivel nacional

Desde el 16 de enero se actualizarán tarifas de peajes a cargo de la ANI

El Gobierno nacional reajustará el valor de los peajes administrados por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) a partir del próximo 16 de enero de 2026.

De acuerdo con la entidad, en cumplimiento de la normatividad vigente, el incremento corresponde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2025 certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), que para el año pasado cerró en 5,10%.

Para un grupo de 15 peajes aplicará, además del ajuste por IPC de 2025, un incremento complementario asociado al proceso de normalización establecido en el Decreto 050.

En estos casos, la actualización de tarifas corresponderá a la suma del IPC y el porcentaje definido para la normalización, según las resoluciones expedidas por Ministerio de Transporte para cada peaje. Los peajes a los que aplica esta medida son los siguientes:

- El Placer - Rumichaca Pasto

- Cisneros - VINUS

- Aburra - Autopistar Mar 1

- Machetá - Transversal del Sisga

- El Carmen - Puerta de Hierro - Cruz del Viso

- La Pintada - Pacifico 2

- Fusca - Accesos Norte

- Andes - Accesos Norte

- Unisabana - Accesos Norte

- Supia - Pacifico 3

- Puerto Berrío - Autopista Rio Magdalena

- Boquerón I - Chirajara Fundadores

- Boquerón II - Chirajara Fundadores

- Naranjal - Chirajara Fundadores

- Pipral - Chirajara Fundadores

Asimismo, existen dos peajes cuyo ajuste tarifario contempla el IPC más un porcentaje gradual, asociado a la entrega de unidades funcionales previamente establecidas en los respectivos contratos de concesión. Estos peajes corresponden a:

Peaje Amagá - proyecto Pacifico 1

Peaje Laberinto - Santana Mocoa Neiva

​En el caso del proyecto IP Conexión Antioquia Bolívar, el valor del peaje tendrá un incremento adicional al IPC del 2% para mantener las tarifas diferenciales otorgadas a vehículos de transporte público y vehículos privados.

Estas casetas son La Apartada, Manguitos, Purgatorio, San Carlos, Cedros, Mata de Caña y San Onofre.

Adicionalmente, la ANI informó que, de acuerdo con los contratos de concesión, algunos proyectos contemplan el ajuste anual antes del 16 de enero de cada año, en este caso serán los siguientes:​

- Peaje Copacabana

- Las Palmas

- Circasia

- Corozal

- Pavas

- San Bernardo

- Santagueda

- Tarapacá I

- Tarapacá II

- Turbaco

- Bayunca

- Galapa

- Gambote

- Pasacaballos

- Sabanagrande

- El Roble

- Albarracin

- Tuta

De acuerdo con la entidad, “estos incrementos se aplican en cumplimiento de los marcos contractuales y regulatorios vigentes, y responden tanto a la actualización inflacionaria como a los compromisos derivados del avance en la ejecución de los proyectos concesionados”.