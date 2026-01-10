¿Se va de viaje? Ojo a los cambios viales y el pico y placa regional para entrar a Bogotá este puente festivo de Reyes

Las medidas para el plan éxodo y retorno en Bogotá este puente de reyes

La Secretaría de Movilidad de Bogotá y la Agencia Regional de Movilidad pusieron en marcha el primer gran operativo de transporte de 2026. Ante la proyección de salida de 903.782 vehículos y el ingreso de más de un millón durante este fin de semana, se han establecido medidas técnicas para mitigar la congestión en los nueve corredores de acceso a la ciudad.

(Puede leer también: TransMilenio anunció la reapertura de uno de los vagones de importante estación en el sur de Bogotá)

El esquema del pico y placa regional

La restricción principal operará el próximo lunes 12 de enero. Según el cronograma oficial, el ingreso de vehículos particulares se dividirá de la siguiente manera:

De 12:00 m. a 4:00 p. m.: Solo podrán entrar vehículos con placa terminada en número par (0, 2, 4, 6 y 8) .

Solo podrán entrar vehículos con placa terminada en . De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: El turno es para los vehículos con placa terminada en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

Fuera de estos horarios, no habrá restricción de circulación para el ingreso a la capital. La medida rige en puntos estratégicos como:

Autopista Norte: Desde el peaje Andes hasta el portal Norte.

Desde el peaje Andes hasta el portal Norte. Autopista Sur: Desde el límite municipal de Soacha hasta la Av. Boyacá.

Desde el límite municipal de Soacha hasta la Av. Boyacá. Calle 13 (Centenario): Desde el río Bogotá hasta la Av. Ciudad de Cali.

Desde el río Bogotá hasta la Av. Ciudad de Cali. Calle 80: Desde el puente de Guadua hasta el portal 80.

Desde el puente de Guadua hasta el portal 80. Carrera Séptima: Desde la calle 245 hasta la calle 183.

Desde la calle 245 hasta la calle 183. Vía al Llano: Desde el túnel de Boquerón hasta la antigua vía al Llano.

Desde el túnel de Boquerón hasta la antigua vía al Llano. Vía Suba-Cota: Desde el río Bogotá hasta la Av. calle 170.

Desde el río Bogotá hasta la Av. calle 170. Vía a La Calera: Desde el peaje Patios hasta la carrera 7.

Desde el peaje Patios hasta la carrera 7. Vía a Choachí: Desde la vía a Monserrate hasta la Av. circunvalar.

Estrategia en Soacha y corredores críticos

Debido a la alta densidad de tráfico en la Autopista Sur, se activará un plan de choque que incluye el uso de un cuarto carril temporal en coordinación con la Empresa Férrea Regional. Además, se implementarán manejos semafóricos tipo 2x1 y 3x1 para priorizar el flujo de entrada.

En el norte de la ciudad, se confirmó el reversible en la Carrera Séptima, el cual funcionará entre las calles 245 y 183 para facilitar el tránsito hacia el sur.

Despliegue de personal

Para este operativo, las autoridades dispondrán de un equipo humano compuesto por:

Más de 220 unidades diarias (agentes civiles, guías y Policía de Tránsito) durante el plan éxodo.

(agentes civiles, guías y Policía de Tránsito) durante el plan éxodo. Un refuerzo de 384 unidades para el lunes festivo.

para el lunes festivo. 50 agentes adicionales exclusivos para el tramo de Soacha y la Avenida Indumil.

La recomendación de las autoridades es planificar el viaje de retorno con antelación y verificar el estado técnico-mecánico de los vehículos para evitar bloqueos por fallas en vía.