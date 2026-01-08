Canciller Rosa Villavicencio asegura que reestablecerán relaciones bilaterales tras llamada de Petro y Trump

Así lo indicó la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, en rueda de prensa, en la que se refirió a la conversación que sostuvieron los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Colombia, Gustavo Petro.

La canciller aseguró que “el trabajo apenas comienza” y destacó el diálogo presidencial que se dio en “un momento muy complejo y en el marco del orden internacional que no habíamos vivido en décadas en el mundo”.

En este contexto, la canciller señaló que el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha insistido en “actuar con cabeza fría, con voz propia y responsabilidad global, manteniendo un justo balance entre uno, el avance y los intereses nacionales colombianos, y segundo, una acomodación pragmática de los intereses de Estados Unidos y otros socios por medio de diálogos constructivos y siempre en pie de igualdad”.

La ministra afirmó que este contacto entre los mandatarios fue el resultado de “los incesantes esfuerzos de esta cancillería y de todo el gobierno colombiano de abrir canales de comunicación con la administración Trump, aún en los momentos de mayor tensión”.

Durante su intervención, Villavicencio indicó que en el último semestre sostuvo “más de seis reuniones con el encargado de negocios de Estados Unidos, señor John McNamara, y su equipo”, y destacó también el trabajo del embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña, y de la misión diplomática ante ese país.

Al referirse a los pasos a seguir, explicó que el objetivo del ministerio de Relaciones Exteriores será “poner por delante los intereses nacionales de Colombia”, y que la reanudación del diálogo con la administración estadounidense se traduce en demostrar, “sustentada en evidencia, las acciones exitosas tomadas por el gobierno colombiano para combatir el problema de las drogas y otros asuntos de seguridad”.

Finalmente, la ministra hizo un llamado a la unidad nacional y señaló que “cuando Colombia habla unida, su voz pesa más y su soberanía se ejerce con mayor legitimidad”, y concluyó: “Colombia va bien”.