Atención: presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela anuncia liberación de presos políticos

La situación política de Venezuela sigue dando de qué hablar a nivel mundial debido a la reciente operación militar que desplegó Estados Unidos y que tuvo como resultado la detención de Nicolás Maduro, quien se encuentra privado de la libertad. Pese a todo, el chavismo sigue en el poder, bajo la constante amenaza de la Administración Trump que le ha hecho varias exigencias al régimen. De hecho, en la mañana de este 8 de enero el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de presos políticos.

“Para la convivencia pacífica, el Gobierno Bolivariano junto a las instituciones del Estado ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras. Estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento. Considérese este gesto del Gobierno Bolivariano de amplia intención de búsqueda de la paz como el aporte que todas y todos deben hacer para lograr que nuestra República continúe su vía pacífica”, aseguró Rodríguez.

Aunque el legislador aseguró que este es un gesto “unilateral”, el anuncio se da bajo una fuerte presión de Estados Unidos.

Trump anunció que Venezuela comprará solo productos de Estados Unidos

Pero las exigencias de Estados Unidos hacia el régimen de Venezuela no solo se limitan al ámbito político -de hecho aún no es claro cuándo se dará la ansiada transición democrática para el pueblo venezolano-, sino que se han concentrado en los asuntos comerciales. Uno de los componentes más importantes tiene que ver con el envío de barriles de petróleo a Estados Unidos. Además, se estrecharán las relaciones comerciales entre ambos países.

“Acabo de ser informado de que Venezuela va a comprar ÚNICAMENTE productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo acuerdo petrolero”, sostuvo Trump en una publicación realizada en la red Truth Social este miércoles 7 de enero.