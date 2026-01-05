Video: Maduro es trasladado hacia un tribunal de Nueva York en medio de fuerte esquema de seguridad

Durante la tarde de este lunes 5 de enero, se llevará a cabo la primera audiencia contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, en la que se hará la lectura formal de cargos, la verificación de identidad y la determinación de la custodia preventiva en un tribunal de Nueva York.

En redes sociales se ha filtrado un video del traslado del presidente venezolano derrocado hacia el tribunal, en medio de un fuerte esquema de seguridad.

De acuerdo a lo que se ha podido conocer, es que el exmandatario fue trasladado en un helicóptero desde el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn hasta un helipuerto en la ciudad de Nueva York. Posteriormente Maduro abordará una camioneta blindada que lo llevará al tribunal. Agentes de la DEA lo custodian.

Cargos a los que enfrenta Nicolás Maduro

- Conspiración de narcoterrorismo: Se le acusa de liderar el “Cártel de los Soles” y de colaborar durante más de 25 años con grupos como las FARC para “inundar” a EE.UU. UU. con cocaína.

- Conspiración para importar cocaína: Específicamente por el tráfico de grandes cantidades (toneladas) de droga hacia territorio estadounidense.

- Uso y posesión de armas de guerra: Cargos relacionados con el uso de ametralladoras y dispositivos destructivos para proteger y facilitar las operaciones de narcotráfico.

- Conspiración para el lavado de activos: Derivado de las ganancias ilícitas del tráfico de drogas y la corrupción estatal.

Hijos de Nicolás Maduro anuncian comisión para exigir liberación de sus padres

Por otro lado se pudo establecer que el gobierno venezolano anunció la creación de una Comisión de Alto Nivel liderada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez para solicitar la liberación de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Esta comisión es integrada por los hijos de la pareja presidencial llamados: Nicolás Maduro Guerra, Walter Jacob Gavidia Flores, Yosser Daniel Gavida Flores, Yoswal Alexander Gavidia Flores, quienes aseguran que sus padres fueron “secuestrados”.