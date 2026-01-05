“Por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”: Petro ante la amenaza de Trump

Luego de que este domingo 4 de enero, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump amenazara a su homólogo colombiano Gustavo Petro en medio de una entrevista, al afirmar que le “sonaría bien” una intervención militar en Colombia, el mismo Petro se refirió a sus palabras a través de su cuenta de “X” (antes Twitter).

Petro empezó por arremeter contra el Secretario de Estado norteamericano Marco Rubio.

"En cuanto al señor Rubio que desliga autoridades del presidente y dice que el presidente no quiere colaborar y que las autoridades sí; le solicito se lea la constitución de Colombia porque su información es completamente errada, es producto de intereses de políticos colombianos ligados familiar o comercialmente con la mafia, quieren la ruptura de relaciones entre EEUU y Colombia para que el narcotráfico de la cocaína se disparé en el mundo“, señaló el presidente colombiano.

Petro continuó su argumento haciendo un repaso de su vida primero en la clandestinidad cuando perteneció al M-19 y luego como político una vez firmo la paz.

En ese sentido, dejó claro que su gobierno ha dado los mayores golpes de incautación de cocaína y la desarticulación de bandas dedicadas al narcotráfico.

“Como comandante supremo de la fuerzas militares y amparado siempre por la constitución, ordené la mayor incautación de cocaína en la historia del mundo, detuve el crecimiento de los cultivos de hoja de coca y comenzó un gran plan de sustitución voluntaria de cultivos por el campesino cultivador de coca", expresó el mandatario.

En ese sentido dejó entrever lo que pasaría si Estados Unidos realiza una operación militar en Colombia.

“Si ustedes bombardean uno solo de estos grupos sin inteligencia suficiente, matarán muchos niños. Si bombardean campesinos se volverán miles de guerrilleros en las montañas. Y si detienen al presidente que buena parte de mi pueblo quiere y respeta, desataran al jaguar popular”, aseveró Petro quien agregó:

“Cada soldado de Colombia tiene una orden desde ya: todo comandante de la fuerza pública que prefiera la bandera de EEUU a la bandera de Colombia se retira inmediatamente de la institución por orden de las bases y la tropa y mía. La constitución ordena a la fuerza pública defender la soberanía popular”.

En ese sentido sorprendió al afirmar que tomaría de nuevo las armas.

“Aunque no he sido militar sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar una arma más desde el Pacto de paz de 1989, pero por la Patria tomaré de nuevo las armas que no quiero. No soy ilegítimo, ni soy narco, solo tengo como bien mi casa familiar que aun pago con mi sueldo. Mis extractos bancarios han sido publicados. Nadie pudo decir que he gastado más que mi sueldo. No soy codicioso”.

Finalmente el Petro instó al pueblo a defenderlo ante cualquier intento de captura o asesinato por parte de los Estados Unidos.

“Yo tengo una enorme confianza en mi pueblo y por eso le he solicitado al pueblo que defienda al presidente de cualquier acto violento ilegítimo en su contra. La forma de defenderme es tomarse el poder en todos los municipios del país. La orden a la fuerza pública es no disparar al pueblo y sí al invasor”, concluyó el mandatario.