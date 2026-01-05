Hijo de Nicolás Maduro rompió el silencio tras la captura de su padre; también es señalado por EE. UU por narcotráfico

El impacto político tras la captura de Nicolás Maduro continúa generando reacciones dentro del oficialismo venezolano. Este domingo, Nicolás Maduro Guerra, hijo del exmandatario y diputado de la Asamblea Nacional, difundió un mensaje de audio en redes sociales en el que habló de fracturas internas en el poder y llamó a la movilización de los simpatizantes del chavismo.

“La historia dirá quiénes fueron los traidores, la historia lo va a revelar”, expresó Maduro Guerra en el mensaje, cuya autenticidad fue confirmada por personas de su entorno. Sin mencionar nombres específicos, el dirigente dejó entrever tensiones dentro del círculo que durante años sostuvo el control político del país.

En su pronunciamiento, también aseguró que el chavismo no se replegará ante el nuevo escenario. “Ustedes nos verán en las calles, nos verán junto al pueblo, nos verán enarbolar la bandera de la dignidad”, afirmó, insistiendo en que no mostrarán señales de debilidad.

El mensaje se conoció pocas horas después de que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueran recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una cárcel federal de alta seguridad, tras una operación ejecutada en Caracas y presentada por Washington como parte de una investigación criminal de largo alcance.

¿Quién es el hijo de Nicolás Maduro?

Maduro Guerra, de 35 años, es una figura conocida dentro del chavismo y actualmente ocupa una curul como diputado. Su nombre también figura en investigaciones adelantadas por autoridades estadounidenses relacionadas con presuntos vínculos con el narcotráfico.

Hasta el momento, se desconoce el paradero del diputado, conocido popularmente como “Nicolasito”. Ningún vocero oficial del chavismo ha informado si cuenta con custodia o protección, ni se ha reportado su aparición pública desde la noche en que se ejecutó el operativo. Tampoco ha sido visto en las manifestaciones de apoyo registradas recientemente en Caracas.

Entre tanto, se confirmó que Nicolás Maduro y Cilia Flores deberán comparecer este lunes ante un tribunal federal en Manhattan, donde el juez Alvin K. Hellerstein les notificará formalmente las imputaciones y definirá las primeras medidas dentro del proceso judicial.

De acuerdo con fiscales estadounidenses, las acusaciones contra el exmandatario se remontan a 2020 e incluyen cargos por conspiración de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas de uso militar.

Cabe recordar que Nicolás Maduro Guerra también ha sido señalado por autoridades estadounidenses como presunto cómplice en los mismos delitos por los que fue capturado su padre, dentro de investigaciones relacionadas con narcotráfico y crimen organizado. Aunque no enfrenta una captura confirmada hasta el momento, su nombre figura en expedientes judiciales abiertos en Estados Unidos.