Hoy, Maduro ante la justicia de EE. UU.: a qué hora es la audiencia, dónde será y qué definirá el juez

Este lunes 5 de enero, el corazón de Manhattan no solo será el centro financiero del mundo, sino también el epicentro de un proceso judicial histórico. A las 12:00 p. m. (hora local), el hombre que rigió los destinos de Venezuela durante más de una década, Nicolás Maduro, entrará en la sala 26A de la corte federal de la calle Pearl para su comparecencia inicial.

(También puede leer: Acusación histórica: estos son los delitos que ahora enfrentan Nicolás Maduro y Cilia Flores ante un tribunal de EE. UU.)

Luego de pasar sus primeras 48 horas en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Maduro y su esposa, Cilia Flores, serán trasladados bajo un operativo de seguridad sin precedentes para enfrentar al famoso juez federal Alvin K. Hellerstein, un magistrado de 92 años con amplia trayectoria en casos de seguridad nacional.

¿Qué sucederá hoy en la Corte de Manhattan?

Durante esta sesión inicial, conocida como comparecencia de presentación, el tribunal cumplirá con los protocolos básicos del sistema judicial estadounidense:

Lectura de cargos: Se informarán formalmente las acusaciones que pesan sobre ambos.

Se informarán formalmente las acusaciones que pesan sobre ambos. Identificación: Verificación de la identidad de los procesados.

Verificación de la identidad de los procesados. Derechos legales: Notificación de sus derechos constitucionales y designación de defensa técnica.

Notificación de sus derechos constitucionales y designación de defensa técnica. Estatus de detención: El juez decidirá si permanecen bajo custodia preventiva sin fianza, una medida habitual en casos que involucran acusaciones de narcoterrorismo y riesgo de fuga.

La sala principal tiene capacidad limitada y los asientos se asignan por orden de llegada. No obstante, el tribunal ha dispuesto salones adicionales con transmisión de video para los medios de comunicación y el público interesado.

Desde el sábado por la noche, Maduro y Flores visten el uniforme estándar de reos federales. Según fuentes judiciales, el traslado desde el penal de Brooklyn hasta Manhattan se realizará a través de un túnel seguro o mediante una caravana blindada para evitar cualquier incidente.

Cargos y posibles condenas

La fiscalía, encabezada por la fiscal general Pamela Bondi y el fiscal del Distrito Sur, Jay Clayton, sostiene que Maduro lideró durante más de dos décadas una estructura denominada el ‘Cártel de los Soles’. Según el expediente judicial, esta red habría colaborado con organizaciones como las FARC para el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.

Los cuatro cargos específicos contra Maduro incluyen conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer dicho armamento en apoyo de actividades criminales.

De ser hallado culpable, las penas oscilan entre un mínimo de 20 años de prisión y la cadena perpetua. Por su parte, Cilia Flores enfrenta cargos por presunto apoyo logístico y financiero a esta misma estructura.

Desde su llegada a Nueva York el sábado por la noche en un avión militar, la pareja ha permanecido recluida en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn. Esta prisión de alta seguridad es conocida por albergar a detenidos de alta peligrosidad y casos de gran complejidad mediática.

El operativo de captura, que incluyó incursiones en instalaciones militares venezolanas como Fuerte Tiuna y La Carlota, ha generado diversas reacciones internacionales sobre su legalidad, mientras el Departamento de Justicia insiste en que el procedimiento se ajustó a las leyes estadounidenses y a investigaciones criminales de larga data.