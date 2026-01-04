Petrista, Levy Rincón, se burló de Vicky Dávila y de los que quieren que Trump capture a Petro tras caída de Maduro

Durante la mañana del sábado 3 de enero, Caracas, capital de Venezuela, fue objeto de un ataque aéreo por parte de fuerzas militares de Estados Unidos. En medio de estos hechos, se reportó la captura de Nicolás Maduro junto a su esposa; tras esta situación, Donald Trump le mandó una amenaza a Gustavo Petro, por lo que los seguidores del mandatario salieron en su defensa, dentro de ellos Levy Rincón, quien le mandó un mensaje a quienes celebraron el ataque de EE.UU al país vecino.

Levy Rincón, creador de contenido y director del programa ‘Al fondo a la izquierda’ de Radio Nacional de Colombia, realizó su primera edición del 2026 de ‘Notiparaco’ formato web en el que arremetió contra las personas y políticos con ideologías de derecha que celebraron el hecho que Trump le siguiese a Petro que se “cuidara el trasero”, porque, según él, “tiene fábricas y molinos para hacer droga”.

Trump y Nicolás Maduro Foto tomada de: X

Rincón fue muy tajante con su sátira y sus argumentaciones, hasta el punto que se burló de Vicky Dávila, por la manera en la que la aspirante a la Presidencia de Colombia le ha demostrado su admiración al presidente Trump.

“¿Desde cuándo aquí le han importado los venezolanos, si cada que se los encuentran en la calle los mandan a que se larguen del país? Pero claro, como lo hizo, Trump toca arrodillarse. (...) La oligarquía que ha estado con paramilitares y narcotraficantes aplaude de pie y piden que vengan por Gustavo Petro", afirmó Rincón.

“Petro dice que él no tiene que ver, pero Trump dice que es narcotraficante, algo como lo que pasó en Panamá con Noriega. (...) No quieren gobiernos de izquierda en Suramérica y quieren aliarse a los gobiernos de ultraderecha de corte liberal que son cipayos de Trump como Chile, Argentina y El Salvador”, añadió.