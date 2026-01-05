Trump volvió a amenazar a Petro y no descarta ataque como el de Venezuela en Colombia; “un hombre enfermo”

Tras el bombardeo estadounidense en Caracas, para la captura de Nicolás Maduro y la amenaza que le hizo Trump a Gustavo Petro, el mandatario del país del norte sorprendió con unas duras declaraciones con las que dio a conocer que no descarta un ataque de dimensiones al vivido en Venezuela, pero en territorio colombiano.

Tras lo sucedido con Nicolás Maduro, Gustavo Petro emitió una extensa publicación en ‘X’, en la que aseguró que “no está preocupado en absoluto” y sostuvo que no existe ningún vínculo con el narcotráfico, a diferencia de las acusaciones que en Estados Unidos pesaban sobre Nicolás Maduro.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Edmundo González rompió el silencio tras caída de Maduro; no mencionó ni le agradeció a Trump

“No tengo nada que esconderme como otros. Ni asesinatos, ni fosas comunes, ni 6.402 jóvenes asesinados en el gobierno que usted defiende, ni 3.000 presos políticos presos jóvenes. No convivimos con narcoterroristas que decidieron hasta refundar la Patria y casi lo logran. (...) No aparezco en el número 82 en ninguna lista de narcotraficantes, ni mi hermano asesinó 700 personas en grupos de limpieza, ni aumenté la pobreza, ni mandé la gente por millones al hambre”, afirmó Petro.

“Mi trabajo es democracia para el pueblo, equidad y paz. En Nueva York estaba cobijado por la ley que protege la ONU y dije lo que pienso. Ningún ejército en Palestina puede obedecer las órdenes de genocidio. Ni en Palestina ni en ningún lugar del mundo, porque es crimen contra la humanidad, no solo contra una nación”, añadió.

Estas palabras de Petro fueron refutadas por Trump en la alocución, mismo que le mandó una amenaza al primer mandatario de los colombianos: “Él tiene fábricas, tiene molinos, para hacer esta droga, él tiene que cuidar su trasero”.

La nueva amenaza de Trump a Petro tras la caída de Maduro

Tras esta situación y la confirmación del Ministerio de Defensa de Colombia, sobre el aumento del esquema de seguridad de Petro por parte del general (r) Pedro Sánchez, Trump volvió a arremeter contra el líder del Pacto Histórico en la noche de este domingo 4 de enero, expresando:

“Colombia también está enferma, liderada por un hombre enfermo que le gusta hacer cocaína y venderla a los Estados Unidos, y no lo va a poder seguir haciendo durante mucho tiempo más. Él tiene fábricas de cocaína, pero no lo va a tener mucho más”.

Tras esta declaración, una de las periodistas cuestionó a Trump sobre la posibilidad de una invasión a Colombia, a lo que él contestó: “suena bien para mí”.