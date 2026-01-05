Ministro de Petro denunciará a Lina María Garrido y JP Hernández por promover invasiones de EE.UU. a Colombia

Ministro Antonio Sanguino denunciará a Lina María Garrido y JP Hernández por promover invasión de Estados Unidos a Colombia.

El ministro de Trabajo del gobierno del presidente Gustavo Petro, Antonio Sanguino, dio a conocer a través de sus redes sociales que denunciará penalmente ante la Corte Suprema de Justicia, a los congresistas Lina María Garrido y Jhonatan Ferney Pulido Hernández, por promover “conductas orientadas a afectar la soberanía y la integridad territorial de Colombia“.

El jefe de la cartera incluso explicó los delitos a los que se enfrentarían:

“Llamar a invasiones, promover hostilidades o incentivar acciones contra nuestro país no es una opinión política. Estas conductas podrían encuadrar en los delitos de menoscabo de la integridad nacional (art. 455 CP) y participación en hostilidades contra la patria (art. 458 CP)”, escribió Sanguino.

Asimismo, el ministro dejó claro que este tipo de comentarios no pueden venir de funcionarios públicos.

“Es aún más grave cuando estos mensajes provienen de sujetos políticos, obligados a defender la Constitución y el orden jurídico. La libertad de expresión no ampara la traición a la patria. Defender a Colombia y su territorio es un deber ciudadano”, detalló el ministro de Trabajo.

Mensajes de Lina María Garrido y JP Hernández

La Representante a la Cámara Lina María Garrido escribió en sus redes sociales en la mañana del domingo:

“Bienvenido a Colombia presidente Donald Trump. Con gran anhelo el pueblo colombiano lo espera. No tarde tanto por favor“.

Este comentario causó una fuerte polémica en todos los sectores de la sociedad donde principalmente se rechazaba la conducta de la congresista.

Por su parte, el parlamentario JP Hernández subió el tono en sus palabras:

“Mi sueño menos grave, ver a Petro capturado y tras la rejas, mi sueño más grande es que Colombia no tenga que verlo más”, dijo el senador citando un mensaje de Trump amenazaba a Petro.

En otra publicación, Hernández escribió:

“Vas a caer Petro, mi regocijo será verte capturado o en el mejor de los casos no verte más”.