“Hemos luchado por años, lo hemos entregado todo, y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando”: María Corina Machado

La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Tras la captura de Nicolás Maduro en medio de una operación sin precedentes que incluyó bombardeos en Caracas, Venezuela, por parte de las Fuerzas Militares de Estados Unidos, finalmente María Corina Machado se dirigió a todos los venezolanos. Agradeció la lucha que han dado por años contra el régimen de Maduro y pide que los “hijos que salieron de su país tienen que regresar”.

A través de su cuenta de X Machado aseguró que “Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones. Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley”.

“Llegó la hora de que la Soberanía Popular y la Soberanía Nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa. Hemos luchado por años, lo hemos entregado todo, y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando”, aseguró la líder opositora.

De igual forma, se dirigió a los venezolanos que están al interior del país y a los que están exiliados en el exterior, con el fin de que sean partícipes de estas horas de libertad en el país:

“A los venezolanos que están dentro de nuestro país, estén listos para poner en marcha lo que muy pronto les vamos a comunicar a través de nuestros canales oficiales. A los venezolanos que están en el exterior, los necesitamos movilizados, activando a los gobiernos y ciudadanos del mundo y comprometiéndolos desde ya a la gran operación de construcción de la nueva Venezuela”.