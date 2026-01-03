“Que las Fuerzas Armadas de Colombia no caigan en el acto suicida de proteger a la dictadura”: Álvaro Uribe tras ataque en Caracas

Tras el bombardeo en caracas y la supuesta captura de Nicolás Maduro y su esposa a manos de las Fuerzas Militares estadounidenses, el presidente Gustavo Petro ordenó a la cúpula militar colombiana movilizar tropas a la frontera para atender una eventual emergencia. Esta decisión fue ampliamente criticada por el expresidente Álvaro Uribe, quién espera que las tropas colombianas no protejan a la dictadura venezolana.

A través de su cuenta de X, el exmandatario celebró la operación militar de Estados Unidos en Caracas y aseguró que fue un ataque justificado por años de delitos cometidos desde Venezuela contra el país norteamericano. "Estados Unidos actuó en legítima defensa“, fueron las palabras que abrieron el mensaje del expresidente Uribe.

Así mismo, Uribe aseguró que “no se puede esperar que no ocurra nada cuando durante años se ha albergado a terroristas que amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos; cuando el país ha servido como corredor aéreo, terrestre y marítimo para el transporte de narcóticos hacia Estados Unidos; cuando se ha violado la democracia y se ha estimulado un éxodo de nueve millones de ciudadanos”.

Uribe le solicita a las Fuerzas Militares colombianas no actuar en favor de la dictadura de Maduro

Sumado a esto, el expresidente Uribe fue enfático en solicitarle al Ejército colombiano que no se ponga a favor de la dictadura venezolana, en medio de estas horas de confusión tras el ataque en Caracas. “Que las Fuerzas Armadas de Colombia no caigan en el acto suicida de proteger a la dictadura, como se ha pretendido a través de la llamada Zona Binacional”, solicitó Uribe.

Finalmente, el expresidente espera “que el hermano pueblo de Venezuela encuentre su camino hacia la libertad y el bienestar colectivo. Y que Colombia se libere pronto de este contagio destructivo”.