Impactantes imágenes del bombardeo de Estados Unidos a Caracas le dan la vuelta al mundo

El sábado 3 de enero del 2026 quedara marcado como la primera vez en la historia reciente de Venezuela en la que un país extranjero lo ataca militarmente. Caracas amaneció en medio de un bombardeo y de una operación coordinada de las Fuerza Militares de Estados Unidos, en la que según el presidente Donald Trump se capturó a Nicolás Maduro junto a su esposa.

Le puede interesar: Delcy Rodríguez confirmó captura de Nicolás Maduro y su esposa; exige prueba de vida y denuncia bajas militares

En redes sociales los vídeos del bombardeo en el vecino país han copado gran parte de los perfiles de ciudadanos venezolanos habitantes de Caracas y se logra ver la magnitud del ataque. Según los primeros reportes gran parte del ataque se concentró en el fuerte militar Tinua, uno de los principales del ejército venezolano.

De igual forma, los vídeos compartidos muestran como los misiles impactaron al lado de edificios residenciales y delante de miles de civiles, quienes quedaron atrapados en medio del ataque, pero no se han confirmado bajas de personas del común en medio de este bombardeo en suelo caraqueño.

Nicolás Maduro habría sido capturado junto a su esposa

Por su parte, a través de sus redes sociales, el presidente Donald Trump aseguró que fruto del éxito de esta operación militar en Venezuela tanto Nicolás Maduro como su esposa fueron capturados y sacados del país. Además, aseguró que sobre las 11:00 a.m. se dirigirá a Estados Unidos y Venezuela, con el fin de dar explicaciones sobre este ataque.

El bombardeo llega solamente un día después de que Maduro se reuniera con emisarios chinos que le habrían ratificado su apoyo en medio de su polémico mandato. Además, el ataque también se presentó dos días después de que Estados Unidos hubiera realizado un ataque en costas venezolanas en contra de supuestas fábricas de droga.