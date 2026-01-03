“El próximo eres tú”: Polo Polo ‘bombardeó’ a Petro tras captura de Maduro en Venezuela

La captura de Nicolás Maduro y su esposa por parte de los Estados Unidos, tiene al mundo político internacional atónito; hasta el punto que muchas figuras de esta rama en Colombia, como Miguel Polo Polo aprovecharon el momento para seguir haciéndole oposición a Gustavo Petro.

Durante su informe presentado en su residencia de descanso en Mar-A-Lago, Florida, Trump le mandó un duro mensaje a Gustavo Petro, que para muchos sonó a amenaza: “Él tiene fábricas, tiene molinos, para hacer esta droga, él tiene que cuidar su trasero”.

>>> "Nosotros vamos a manejar el país mientras haya una transición": Donald Trump sobre el futuro de Venezuela

Las palabras de Trump provinieron de sus constantes rifirrafes en el 2025, revividos por analistas políticos, tras las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia, que derivaron en varios choques verbales entre Donald Trump y Gustavo Petro.

Estos desencuentros surgieron luego de una acción del líder del Pacto Histórico meses atrás, cuando se manifestó con un megáfono en Nueva York y, entre otros mensajes, se dirigió directamente a las Fuerzas Armadas estadounidenses. A raíz de ese episodio, el Gobierno norteamericano le retiró la visa y lo incluyó en la denominada Lista Clinton.

Tras el éxito de la operación dirigida por Trump, el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, decidió arremeter contra Petro por medio de un video en la red social ‘X’.

“¿Cómo te quedó, Gustavo Petro? El próximo eres tú. Acaba de caer Nicolás Maduro, tu compinche, tu cómplice y capturado por los Estados Unidos, por Trump como lo que es: un narco dictador, un tirano. Todas las tiranías tienen que caer. (...) Ellos van a responder ante la justicia gringa y también van a prender el ventilador porque van a contarle al mundo la porquería que se oculta en el Socialismo del Siglo XXI, del cual tu y tus cómplices hacen parte Gustavo Petro", afirmó Polo Polo.

“Andan pidiendo invasión a Colombia porque saben que en las elecciones las tienen perdidas”, “Este si es el propio mamerto que celebra las intervenciones en otro país por EE.UU”, “Definitivamente este si es el propio payaso”, “Ahora viene la tiranía de la derecha de De la Espriella”, y “Tranquilo señor, aquí hay varios delitos. La justicia que usted pregona llegará para usted también”, fueron algunas de las reacciones en contra del representante a la Cámara.