Presidente Petro sacó pecho por la reducción en cifras de pobreza, ¿qué tan cierto es?

En la mañana de este lunes 2 de enero el presidente Gustavo Petro le respondió al concejal de Cali Juan Martín Bravo, quien señaló que el aumento del salario mínimo afecta principalmente a la clase media.

“Los mayores perjudicados con el incremento del 23% del salario mínimo en Colombia son principalmente la clase media, que supera los 20 millones de personas, al no recibir ajustes salariales equivalentes y asumir el traslado de mayores costos laborales a los precios”, puntualizó Bravo en una publicación a través de su cuenta de X.

Entre tanto, señaló que en la práctica los ciudadanos que son clasificados como clase media terminan perdiendo poder adquisitivo, pues hay mayor presión inflacionaria a raíz del incremento en los salarios.

“Gracias Petro por hacer a la gente más pobre”, puntualizó el cabildante.

El presidente Petro no tardó en contestarle a través de su cuenta oficial en la red social X. En una publicación, mencionó algunas cifras de reducción de la pobreza.

“Lo que usted dice es una desinformación a la población. Resulta que en estos tres años he subido el salario mínimo real 18%, y en vez de disminuir su número aumento dos millón y medio de personas, los ricos crecieron en 300.000 personas y lo único que bajaron fueron los pobres. Sacamos dos millones de personas de la pobreza”, escribió el primer mandatario en X y compartió un cuadro que recoge la cantidad de personas por clase social en el país.

¿Bajó la pobreza en Colombia durante los últimos años?

Pero más allá de la discusión política, ¿qué tan cierto es que la pobreza ha disminuido en los últimos años? Pues bien, cuando se revisan las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) se observa que, en efecto, la cantidad de personas en pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema ha caído en los últimos años.

La tendencia, sin embargo, viene desde el gobierno del expresidente Iván Duque y tiene mucho que ver con la recuperación económica tras la pandemia de covid-19.

Según el Dane, en 2021 la pobreza monetaria afectó a 19,6 millones de personas, en 2022 la cifra pasó a 18,3 millones, en 2023 a 17,5 millones y en 2024 se ubicó en 16,2 millones.