“En este 2026 el objetivo es claro, garantizar elecciones seguras”: Pedro Sánchez, ministro de Defensa

Así lo expresó este jueves 1 de enero el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en en su cuenta de X. Allí se refirió a los retos que debe enfrentar su cartera ante la amenaza de los grupos criminales vinculados al narcotráfico y la seguridad de los candidatos a las elecciones a la Presidencia y Congreso de la República.

“En este 2026 el objetivo es claro y es de país: mejorar la seguridad en zonas priorizadas y garantizar unas elecciones seguras, libres y en plena democracia”, escribió Sánchez en X.

En el mismo sentido, manifestó que tanto las Fuerzas Militares como la Policía estarán desplegadas y coordinadas en todo el territorio nacional, protegiendo a la ciudadanía, a los candidatos y a las instituciones del Estado con autoridad, determinación y absoluto respeto por la ley.

“Este será el año de la seguridad y la democracia. Estaremos firmes, con resultados y al servicio de los colombianos”, recalcó el titular de la cartera de Defensa.

En su mensaje también hizo referencia al trabajo protagónico del país contra el crimen transnacional, en particular por las operaciones antinarcóticos.

“La cooperación internacional es fundamental para neutralizar las amenazas transnacionales. Lo demostramos en el 2025, el 60 % de las incautaciones de droga realizadas en el exterior se logran gracias a la inteligencia colombiana”, destacó.

En ese contexto, el ministro resaltó el resultado de una operación coordinada con la Policía de Ecuador, la cual derivó en la captura en Cali de Christian Eduardo Pastor, alias ‘Gato Celis’, presunto cabecilla de la organización criminal ‘Chone Killer’.

“Alias ‘Gato Celis’ lideraba una estructura dedicada al secuestro, tráfico de estupefacientes, extorsión y homicidio en Ecuador. Con esta captura se debilita el mando criminal, se rompen redes transnacionales y se protege la vida de ciudadanos en la región. Era requerido mediante circular roja de @INTERPOL_HQ”, informó Sánchez.

Por último, aseveró que “Colombia no es refugio para criminales. Con cooperación y trabajo articulado cerramos el paso al crimen organizado”.