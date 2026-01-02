Sindicato de trabajadoras domésticas hizo pesimista balance tras alza del salario mínimo: “nadie cumple nada”

Distintos sectores económicos y políticos se han pronunciado esta semana tras el anuncio del gobierno del presidente Gustavo Petro de incrementar el salario mínimo en un 23 %. En las últimas horas, se conoció la postura de Yenny Hurtado, presidenta del Sindicato de Trabajadoras Domésticas.

En entrevista con la emisora Blu Radio, Hurtado advirtió que si bien consideraron positivo el aumento del salario mínimo, éste podría traer consecuencias negativas. “Me parece muy chévere el aumento, muy bueno. Pero debería haber mecanismos que hagan cumplir esas normas. Que los que van a pagar cumplan. Pero eso es mentira, nadie cumple nada”.

Según las estimaciones que hicieron, las trabajadoras domésticas podrían costarles a los empleadores hasta 3 millones de pesos con la nueva alza. En ese sentido, señaló que en la práctica será difícil que las mujeres que trabajan en estas labores puedan conservar sus empleos de forma estable.

“Hablé como con 10 patronas y ya dijeron que van a tener empleadas solo una vez a la semana”, expresó Hurtado en entrevista con Blu Radio.

Adicionalmente, señaló que las empleadas domésticas que trabajan en los estratos 5 y 6 tienen buenas condiciones laborales, pero las que laboran en casas de estrato 4 e inferiores podrían resultar especialmente afectadas.

“Van a quedar muchas trabajadoras desempleadas. Entonces, estamos muy preocupadas por eso, pero no vemos una salida. La idea sería ayudar. Aquí no es ayuda de echarles consejos y hablar, sino ayuda económica para que ellas puedan estar sin trabajo un tiempo. Los movimientos de trabajadoras del hogar que existen en Colombia no contamos con ningún recurso. Son nuestros propios salarios los que sostienen al sindicato”, puntualizó Hurtado.

Y advirtió que nunca han recibido la invitación de las centrales sindicales que tienen asiento en la Mesa de Concertación Salarial que define el salario mínimo en Colombia cada año.