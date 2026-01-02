Galán le respondió a Petro y manifestó que está dispuesto a frenar alza en pasaje de TransMilenio

El primer mandatario y el alcalde de Bogotá han tenido opiniones encontradas sobre el alza del pasaje de TransMilenio. Fotos: Juan Pablo Pino - PUBLIMETRO

En las últimas horas se avivó la polémica a raíz de un borrador de decreto de la Alcaldía de Bogotá en el cual se advierte que habrá un aumento de $350 pesos en el pasaje de TransMilenio. Entre otras causas del incremento, el Distrito argumentó que se debe al importante incremento del salario mínimo que fue anunciado por el gobierno del presidente Gustavo Petro. El primer mandatario pronto se pronunció en contra de esa decisión.

“Disponemos de un billón y medio para la compra de una flota electrica para Bogotá, que baja los costos de transporte por pasajero, si Transmilenio quiere. La intención es que más gente se suba al bus y bajemos la congestión de la ciudad y disminuyamos el déficit. El diesel lo hemos mantenido subsidiado que es el principal costo de la operación”, indicó el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta oficial en la red social X.

No obstante, señaló que la decisión de incrementar el pasaje del sistema de transporte público masivo de Bogotá podría tener un impacto negativo y disminuir la demanda. En ese sentido, el presidente sostuvo que no valdría “la pena” que la Nación aporte los recursos debido a que con ello solo incrementaría el déficit financiero de las troncales.

“No vale la pena entonces. El aumento de salario de los conductores de buses no impacta la tarifa técnica si la nación ha decidió ayudar financieramente para que se cambie por tecnologías más eficientes los buses”, puntualizó el primer mandatario.

Galán le puso condición a Petro

A través de un video publicado en sus redes sociales oficiales, Galán le dio una respuesta a las declaraciones de Petro. Allí señaló que el convenio entre el Distrito y la Nación para financiar buses elécticos contempla un aporte del Gobierno Nacional que asciende a $938.000 millones de pesos, no los $1,5 billones de pesos que anunció el primer mandatario.

Galán, además, explicó que esos recursos empezarían a llegarle a la ciudad -vía vigencias futuras- entre el 2027 y el 2040.

“Este año no entrará nada. Ahora, si lo que usted está anunciando, presidente, es disponer de $1,5 billones de pesos, es decir, $562.000 millones de pesos más a los del convenio ya firmado, es una gran noticia, porque eso nos permite no aumentar la tarifa de TransMilenio este año. Entonces, estamos listos”, puntualizó Galán.

Según Galán, este traspaso de recursos podría materializarse por medio del artículo 183 del Plan de Desarrollo del Gobierno Nacional aprobado en el 2023. Esto permitiría que la Nación entre a financiar hasta el 50 % de los buses eléctricos que ya están en operación.