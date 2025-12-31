“Se me durmieron las manos”: Periodista de Noticias Caracol confesó el inesperado momento que vivió

Caracol Televisión con el paso de los años se ha convertido en uno de los canales nacionales con mayor acogida entre los televidentes debido a la serie de producciones de entretenimiento como de información con los que cuenta. Uno de los más importantes es Noticias Caracol, contando con tres emisiones diarias en las que se exponen los diferentes hechos que marcan la agenda nacional en materia social, política, económica, deportiva y cultural.

Una de las periodistas que ha logrado destacarse con el paso delos años ha sido Catalina Vargas, quien hace parte de las emisiones del medio día y también durante los fines de semana, demostrando así su profesionalismo y también el carisma con el que cuenta ante la pantalla.

Hace pocos días estuvo haciendo parte de ‘Día a día’, de Caracol Televisión, revelando detalles con respecto a sus inicios en Noticias Caracol, ya que cuenta con una amplia experiencia en otros medios de comunicación, sin embargo, el informativo se convirtió en un nuevo reto para su carrera profesional:

“Yo recuerdo mucho el primer en vivo en Noticias, yo ya había estado en radio, claro ya había estado en prensa, pero no enfrente de una cámara, eso es diferente. Yo llegué y a los dos días, ya al aire, ya que hubo, recién desempacadita. A mí se me durmieron las manos, o sea, yo decía dios mío, virgen santísima, yo no sentía las manos y sentí como ese hormigueo a mí eso nunca me había pasado.

Y la primera vez que presenté, que comencé a hacer los reemplazos en última edición, que eso fue ya hace tres años, ese día se me durmieron las manos, pero también es ahora o nunca hay que aprovechar la oportunidad, pero la tensión es máxima y también con todo el profesionalismo“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Catalina Vargas, de Noticias Caracol.

¿Quién es el esposo de Catalina Vargas, de Noticias Caracol?

Los periodistas de Noticias Caracol que se casaron luego de un tiempo de noviazgo son Catalina Vargas Vergara y José Miguel Polanco. Todo indicaría que los presentadores se conocieron dentro del informativo y en medio de su labor terminaron enamorados, sosteniendo así un noviazgo, pero poniendo sobre ella su trabajo, teniendo en cuenta que ambos para aquel momento trabajaban en Caracol Televisión.