Descuentos del 20%: Satena anuncia jornada especial de viajes para 2026

La aerolínea estatal habilitó una jornada especial de viajes aplicable a todas sus rutas directas, con el propósito de facilitar el desplazamiento de pasajeros y reforzar la conexión entre regiones durante el primer trimestre del próximo año. La iniciativa está vigente del 29 al 31 de diciembre y permite programar vuelos entre febrero y marzo de 2026, un periodo estratégico para la movilidad, el turismo interno y la integración territorial.

“Desde Satena seguimos trabajando para que el transporte aéreo sea una herramienta real de integración territorial. Esta jornada está pensada para que más personas puedan desplazarse por el país, conectando regiones donde volar no sea un lujo sino una necesidad”, afirmó el general Óscar Zuluaga Castaño, presidente de Satena.

El beneficio corresponde a un 20 % de descuento sobre la tarifa neta y aplica exclusivamente a vuelos operados por la aerolínea, sujeto a disponibilidad de cupos.

Los impuestos, tasas aeroportuarias y cargos administrativos se mantienen conforme a la normatividad vigente y no están sujetos a descuento.

Para acceder al beneficio, los pasajeros deben realizar la compra a través de los canales oficiales de venta de Satena, incluyendo su sitio web, puntos físicos y canales autorizados, e ingresar el código promocional Viajes2026 al momento de la transacción.

En el caso de tiquetes ida y regreso, las dos fechas de viaje deberán encontrarse dentro del periodo promocional para que el beneficio sea válido.

La aerolínea aclaró que el descuento no altera las condiciones del tiquete, como cambios, reembolsos o equipaje, las cuales dependen del tipo de tarifa seleccionada al momento de la compra.

Asimismo, el beneficio no es acumulable con otros descuentos comerciales o de industria, como tarifas especiales para niños, jóvenes, adultos mayores o convenios corporativos.