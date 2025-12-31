Oficial: así quedaron las tarifas del Soat para 2026

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ajustó las tarifas máximas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) que regirán en 2026.

Cabe señalar que las tarifas máximas aplicables a las categorías con rango diferencial por riesgo definidas en el Decreto 2497 de 2022, modificado por el Decreto 2312 de 2023, se deben ajustar con base en la variación anual de la Unidad de Valor Tributario (UVT), es decir, 5,17% para 2026.

Para las demás categorías, que representan el 50% del parque automotor, y de acuerdo con la revisión periódica que realiza la SFC para determinar las condiciones técnicas y financieras de la operación del SOAT, las tarifas se incrementan aproximadamente en 0,38%.

Determinantes de la tarifa máxima

El análisis realizado por la SFC con base en la información disponible reportada por las compañías de seguros permite concluir que:

1. Parque automotor asegurado. En el último año aumentó 7% al pasar de 9,9 millones a 10,6 millones de pólizas expedidas aproximadamente. Este incremento se dio principalmente en categorías de vehículos que muestran las mayores tasas de siniestralidad.

2. Frecuencia (número de personas afectadas en accidentes de tránsito por cada 100 pólizas de SOAT vigentes en el año). Presentó una disminución de 1,1%, pasando de 9,3% en 2024 a 8,2% en 2025.

3. Severidad de los siniestros (costo promedio por víctima). Aumentó en cerca de COP 179 mil, al pasar de COP 2,6 millones en 2024 a COP 2,8 millones en 2025.

4. Siniestralidad general del SOAT (porción de la prima devengada por las aseguradoras que se usa para la atención de víctimas de accidentes de tránsito). La cual disminuyó un 4,9% entre 2024 y 2025.

Recomendaciones al momento de comprar el SOAT