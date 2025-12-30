Nueva EPS anuncia nuevos gestores de medicamentos tras el retiro de Colsubsidio: Así funcionará el cambio

En una respuesta inmediata a la decisión de Colsubsidio de cesar la dispensación de medicamentos en sus puntos habituales, NUEVA EPS ha puesto en marcha un ambicioso plan de contingencia nacional. La medida busca proteger a más de 1.642.000 afiliados en 11 departamentos del país, asegurando que sus tratamientos farmacológicos no sufran interrupciones ni retrasos.

La transición, liderada por el doctor Luis Óscar Galves Mateus, agente interventor de la entidad, marca un cambio estratégico en la operación farmacéutica de la EPS más grande del país. El objetivo no es solo cubrir el vacío dejado por Colsubsidio, sino diversificar la red para evitar la dependencia de un solo operador.

¿Quiénes son los nuevos encargados de entregar los medicamentos?

Para garantizar la cobertura, NUEVA EPS ha designado a seis gestores farmacéuticos de amplia trayectoria que asumirán la operación de manera inmediata. Estos son:

Audifarma

Cafam

Medic

Discolmets

Farmedicall

Tododrogas

Departamentos impactados y zonas de cobertura

El cambio afecta a una parte significativa del territorio nacional donde Colsubsidio operaba anteriormente. Los afiliados residentes en las siguientes zonas deberán estar atentos a la redistribución de sus puntos de entrega en 11 departamentos del país:

Nuevos puntos de dispensación de medicamentos de la Nueva EPS (Nueva EPS)

Un sistema más “resiliente” y sostenible

Desde la intervención de NUEVA EPS, se ha enfatizado la necesidad de fortalecer el sistema farmacéutico. Según la entidad, este nuevo modelo multigestor busca que el sistema sea más sostenible y resiliente. Al no depender de un único proveedor, la entidad asegura que podrá ofrecer un acceso más oportuno y equitativo, minimizando los riesgos de desabastecimiento o cierres unilaterales.

“Estamos trabajando de forma permanente para minimizar el impacto de esta situación. Como todo nuevo proceso, la red se irá acoplando gradualmente”, señalaron voceros de la entidad. El compromiso del equipo directivo es que la transición sea lo más fluida posible para los usuarios, especialmente para aquellos con tratamientos de enfermedades crónicas o de alto costo.

Lo que deben saber los afiliados

Es importante que los usuarios tengan en cuenta que la habilitación de los nuevos puntos será gradual. Los gestores ya han iniciado la apertura de sedes y la adecuación de inventarios.

NUEVA EPS ha informado que las direcciones exactas, los horarios de atención y las modalidades de entrega (presencial o a domicilio, según el caso) serán confirmados de manera oficial tan pronto como finalicen los ajustes contractuales de cada zona. Se recomienda a los ciudadanos consultar constantemente los canales oficiales de comunicación de la EPS para evitar desplazamientos innecesarios a los antiguos puntos de Colsubsidio.