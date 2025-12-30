Bogotá

Movilidad Bogotá: así están las salidas de la ciudad por el Plan Éxodo de hoy martes 30 de diciembre

Conozca en tiempo real el estado de las principales vías de la capital colombiana.

Movilidad en Bogotá hoy martes 30 de diciembre.
Por Kewin Alarcón

Durante la mañana de este martes 30 de diciembre se registra alta congestión para salir de la capital del país por la avenida calle 80, vía Bogotá-Villavicencio, autopista Sur y la avenida Centenario o calle 13. Debido al alto tráfico de vehículos, se registran retrasos en la operación de rutas TransMiZonal y troncales de TransMilenio en la calle 80 y en Usme.

Inició el plan éxodo o salida masiva de viajeros desde Bogotá hacia municipios de Cundinamarca, Tolima, Huila, Villavicencio, Caquetá, Casanare, Boyacá, Santander, Antioquia y otras regiones del país. Durante este martes 30 de diciembre se prevé gran afluencia de vehículos en los nueve corredores viales de salida de la capital.

Movilidad en vivo Bogotá

Corte 4:43 p.m.

Aumenta la salida de viajeros y el Alto Flujo Vehicular en la salida de la ciudad por el corredor de la Autosur

Corte 3:23 p.m.

Se presenta siniestro vial entre automóvil y motociclista en la localidad de Usaquén, Autopista Norte con calle 138, sentido Sur- Norte.

Corte 3:00 p.m.

Este es el panorama en los principales corredores de entrada y salida de la ciudad: Flujo Vehicular Bajo en:

-Calle 80

- Autonorte

- Calle 13

- La Calera Carrera 7.

Corte 2:22 p. m.

Alta cogestión en:

  • Avenida calle 80.
  • Vía Bogotá-Villavicencio y avenida Boyacá en Usme.
  • Autopista Sur.
  • Bogotá-Soacha: Autopista Sur desde La Sevillana en avenida Boyacá hasta la Y de Sibaté en Soacha.
  • Soacha-Bogotá: Autopista Sur desde Pavco y Portal del Sur hasta La Sevillana.
  • Avenida Centenario o calle 13.
  • Autopista Norte: se registra accidente de tránsito con fatalidad en la Autopista Norte con calle 82, sentido sur a norte, entre motociclista y ciclista.

Tránsito con normalidad en:

  • Carrera Séptima desde la calle 183 hasta la calle 245 en sentido sur a norte.
  • Vía Suba - Cota.
  • Vía Bogotá-Choachí.
  • Vía Bogotá-La Calera.

