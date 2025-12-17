El salto de la industria al Capitolio: Mario Hernández oficializó su candidatura al Senado por el Centro Democrático

La conformación de las listas legislativas para el periodo 2026-2030 ha comenzado a definir sus nombres propios. El empresario Mario Hernández, figura representativa del sector textil y marroquinero en Colombia, confirmó este miércoles, 17 de diciembre, su decisión de aspirar a una curul en el Senado de la República bajo la bandera del partido Centro Democrático.

A través de sus canales oficiales, Hernández hizo público su compromiso con la colectividad liderada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. “Voy de candidato al Senado por el Centro Democrático. Los invito a votar por esta lista; necesitamos los mejores congresistas”, señaló el empresario, quien durante años ha mantenido una participación activa en la opinión pública nacional desde la perspectiva del sector privado.

La estrategia detrás del número 25

La llegada de Hernández al escenario electoral no es casualidad. Según informaciones previas, el empresario sostuvo diálogos directos con Uribe Vélez para definir su posición en la lista. En un gesto que busca movilizar el voto de opinión, Hernández sugirió ocupar puestos posteriores al número 25, con el objetivo de empujar la votación general del partido y asegurar una representación robusta en el Congreso.

Esta postulación coincide con la estrategia del Centro Democrático de presentar una lista cerrada, donde los electores votan por el logo del partido y no por individuos. La nómina está encabezada por el actual representante Andrés Forero e integra a figuras como Rafael Nieto, Claudia Margarita Zuleta y el propio Álvaro Uribe, quien cierra los primeros 25 renglones.

El anuncio de Hernández se dio en el marco de una serie de presentaciones realizadas por el expresidente Uribe, quien ha buscado diversificar los perfiles de sus candidatos. En recientes eventos públicos, el exmandatario introdujo rostros que buscan conectar con sectores populares y gremiales.

El contexto de la campaña 2026

La propuesta legislativa del partido para los próximos cuatro años se centra en ejes fundamentales como la seguridad, la reactivación económica, la reducción de la burocracia estatal y la seguridad jurídica para la inversión.

No obstante, la contienda ya muestra signos de polarización. Durante la presentación de sus cuadros políticos, Álvaro Uribe enfatizó la necesidad de contrarrestar las reformas promovidas por el Gobierno Nacional y lanzó críticas directas hacia figuras del Pacto Histórico, como Iván Cepeda. Según Uribe, la continuidad de las políticas actuales en sectores como la salud representa un riesgo de “retroceso total” para el país.

Con la incorporación de Mario Hernández, el Centro Democrático apuesta por un perfil con alto reconocimiento de marca y una narrativa enfocada en la gestión empresarial como herramienta de transformación pública. Las elecciones, programadas para marzo de 2026, medirán el respaldo ciudadano a esta fórmula que mezcla la experiencia política tradicional con el liderazgo del sector productivo.