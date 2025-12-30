El presidente Petro hace oficial el aumento del Salario Mínimo para el 2026

A dos días de la fecha límite para que se conozca cuánto subirá el Salario Mínimo en Colombia para el 2026, finalmente le presidente Gustavo Petro dio a conocer el porcentaje en medio de una alocución grabada en la que estaba acompañado de una de sus hijas y del ministro de Trabajo Antonio Sanguino. El mandatario aseguró que el aumento será de 23% y ahora tendrá lo que Petro llamó el salario mínimo vital.

Le puede interesar: Nuevo destino en Europa sin visa para colombianos: Todo lo que debe saber para visitarlo

Sobre el salario mínimo vital el mandatario ya había dado pistas días antes sobre lo qué era y los beneficios que espera le brinden a los colombianos. El mandatario advirtió que el salario es familiar y no individual. Por ello, advirtió que esta vez acuñarán un concepto llamado “salario vital” con el fin de que los trabajadores colombianos consigan el dinero suficiente para cubrir todas sus necesidades básicas.

De cuánto será el aumento del Salario Mínimo para el 2026

Junto al ministro de Trabajo Antonio Sanguino, el presidente Petro aseguro que el cálculo del ‘salario mínimo vital’ se realizó teniendo en cuenta el promedio de miembros de la familia, que para Colombia el promedio es de 4,5 personas, y que de esos miembros trabajan 1,5 en cada hogar.

Teniendo esto en cuenta, el mandatario aseguró que el Salario Mínimo para el 2026 será de $2.000.000 millones de pesos, incluido el subsidio de transporte. Ahora bien, sin subsidio de transporte, el presidente Petro aseguró que con el aumento quedará en $1.746.000.

Dudas sobre las viviendas VIS por aumento del Salario Mínimo

Con la nueva cifra oficial sobre el aumento del Salario Mínimo para el 2026 varias industrias se verán afectadas y, en cierta medida, beneficiadas. Una de estas será la de la construcción, sobre todo las de las viviendas de interés social (VIS), ya que el valor de estas viviendas se calcula con el valor del Salario Mínimo.

De igual forma, el mandatario fue enfático y le envió un mensaje directo a los empresarios en que el incremento del salario mínimo es para que los colombianos vivan bien y no para que este aumento se vea reflejado en un incremento desmedido de precios en diferentes industrias en Colombia.

Finalmente, falta ver cuál será el impacto económico que tendrá este nuevo salario mínimo en Colombia y cómo reaccionarán los empresarios del país, quienes no están obligados a realizar el aumento automático del salario en sus empresas.