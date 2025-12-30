Este es el valor en pesos del aumento del Salario Mínimo en Colombia para el 2026

Tras semanas de especulación finalmente el presidente Gustavo Petro hizo oficial el aumento del Salario Mínimo en Colombia para el 2026. El mandatario informó a través de una alocución presidencial pregrabada que la cifra de aumento será del 23%, con respecto a lo que ahora se gana mensualmente en el país.

El presidente aseguró que ahora será un salario mínimo vital el mandatario ya había dado pistas días antes sobre lo qué era y los beneficios que espera le brinden a los colombianos. El mandatario advirtió que el salario es familiar y no individual. Por ello, advirtió que esta vez acuñarán un concepto llamado “salario vital” con el fin de que los trabajadores colombianos consigan el dinero suficiente para cubrir todas sus necesidades básicas.

Este es el valor en pesos del Salario Mínimo para el 2026 en Colombia

Junto al ministro de Trabajo Antonio Sanguino, el presidente Petro aseguro que el cálculo del ‘salario mínimo vital’ se realizó teniendo en cuenta el promedio de miembros de la familia, que para Colombia el promedio es de 4,5 personas, y que de esos miembros trabajan 1,5 en cada hogar.

Teniendo esto en cuenta, el Salario Mínimo para el 2026 en Colombia queda así en pesos colombianos:

$2.000.000 millones de pesos incluido el subsidio de transporte.

incluido el subsidio de transporte. $1.746.000 millones de pesos sin incluir el subsidio de transporte.

Qué es el Salario Mínimo Vital

El eje central de esta medida es la transición hacia un “salario mínimo vital”. Según la explicación de la administración, este concepto cambia la base del cálculo: ya no se mide por las necesidades de un solo trabajador, sino por el sostenimiento de un núcleo familiar promedio de tres a cuatro personas, donde habitualmente aportan uno o dos miembros. “El trabajador no vive solo”, señaló el mandatario, argumentando que el monto debe garantizar que una familia pueda cubrir sus necesidades básicas con dignidad.

La decisión llega tras el cierre sin acuerdo de la mesa de concertación el pasado 15 de diciembre. No obstante, el incremento del 23,8 % ha generado reacciones inmediatas en los sectores técnicos. El Banco de la República mantiene una política de tasas altas (9,25 %) para intentar anclar la inflación, que se sitúa cerca del 5 %.

Informes de entidades como Bancolombia y ANIF advierten que un ajuste de esta magnitud podría presionar el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El riesgo identificado es la indexación, el aumento del mínimo suele arrastrar al alza los costos de servicios, arriendos y transporte, lo que podría diluir el nuevo poder adquisitivo.