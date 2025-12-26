De Usaquén a Ciudad Bolívar: así será el despliegue del nuevo contingente de la Policía en Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció la incorporación de 1.004 nuevos policías, quienes reforzarán el servicio de vigilancia, inteligencia, investigación criminal y prevención en todas las localidades de la capital.

Desde la Plaza de Bolívar, el alcalde mayor Carlos Fernando Galán destacó la importancia de este refuerzo para enfrentar los retos de seguridad de la ciudad. “Celebramos la llegada de 1.004 nuevos uniformados a la Policía Metropolitana de Bogotá. La ciudad necesita más pie de fuerza, y esto que hoy se materializa es un paso muy importante para garantizar que tengamos la capacidad necesaria para enfrentar los desafíos en seguridad”, señaló.

El mandatario capitalino indicó además que con “la llegada de estos 991 patrulleros y estos 13 subtenientes, sin lugar a dudas será un reforzamiento clave en la lucha contra el delito en nuestra ciudad”.

Los uniformados cuentan con una sólida formación: 24 son profesionales, 57 tecnólogos, 260 técnicos y 26 con estudios en otros idiomas, lo que fortalece las capacidades integrales de la institución.

El alcalde resaltó que estos refuerzos llegan en un momento clave, cuando según él, la ciudad empieza a mostrar resultados positivos en materia de seguridad.

Más tecnología y capacidades operativas para una Policía más efectiva

A este refuerzo humano se suma la entrega de 327 motocicletas y 11 camionetas, que modernizan el parque automotor y mejoran la movilidad, eficiencia y seguridad de los uniformados en el cumplimiento de su misión constitucional.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Giovanni Cristancho, afirmó: “Hoy le entregamos a la ciudad 1.004 policías que vienen a reforzar todas las estrategias de seguridad, a enfrentar los fenómenos criminales y a trabajar de la mano con los ciudadanos para generar confianza y convivencia”.

Estos recursos serán distribuidos en localidades como Puente Aranda, Barrios Unidos, La Candelaria, Antonio Nariño, Tunjuelito, Usme, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Santa Fe, Usaquén, Teusaquillo, Chapinero y Engativá, así como en especialidades estratégicas como GAULA, Fuerza Disponible, Infancia y Adolescencia, Turismo, TransMilenio, Aeropuerto y Carabineros.