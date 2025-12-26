Navidad en Bogotá: Cifra de lesionados por pólvora asciende a 70 tras celebraciones del 24 y 25 de diciembre

La magia de la Navidad 2025 en Bogotá se ha visto empañada por el uso irresponsable de artículos pirotécnicos. Según el último balance entregado por la Secretaría Distrital de Salud (SDS), con corte a las 2:00 p. m. de este jueves 25 de diciembre, el número total de personas lesionadas con pólvora en la capital del país alcanzó los 70 casos en lo que va corrido del mes.

Tan solo durante la noche de Navidad y la madrugada del 25 de diciembre, se registraron 16 nuevos casos, lo que evidencia una preocupante tendencia a pesar de las constantes campañas de prevención y las restricciones vigentes en el Distrito.

Menores de edad: Las víctimas más vulnerables

Uno de los datos que más preocupa a las autoridades sanitarias y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) es la afectación en niños y adolescentes. De los 70 casos acumulados en diciembre, 19 corresponden a menores de 18 años.

Incluso más alarmante es el reporte que indica que dos de estos menores sufrieron quemaduras mientras se encontraban bajo el cuidado de adultos que presentaban estado de embriaguez. En estos casos, el Distrito ha activado las rutas de restablecimiento de derechos y apoyo psicosocial para garantizar la protección de los menores.

Mapa de lesionados por localidades: Engativá y Bosa lideran la lista

El monitoreo realizado a través de SaluData permite identificar los puntos críticos de la ciudad donde se han reportado la mayor cantidad de accidentes. La distribución por localidades es la siguiente:

Engativá: 12 casos (la más afectada).

12 casos (la más afectada). Bosa y Suba: 8 casos cada una.

8 casos cada una. Usme: 6 casos.

6 casos. San Cristóbal y Kennedy: 5 casos cada una.

5 casos cada una. Ciudad Bolívar, Santa Fe y Usaquén: 4 casos cada una.

4 casos cada una. Otras localidades como Fontibón, Los Mártires, Chapinero y Tunjuelito también reportan incidentes menores a tres casos.

Gravedad de las lesiones: Las manos son las más afectadas

El reporte médico detalla que la manipulación de artefactos explosivos está dejando secuelas físicas permanentes. La parte del cuerpo con mayor número de incidentes son las manos con 44 casos, seguida por el rostro (18 casos) y los ojos (9 casos), estos últimos con un alto riesgo de pérdida de visión.

Importante: La red hospitalaria de Bogotá, tanto pública como privada, permanece en alerta máxima para atender urgencias por quemaduras, amputaciones e intoxicaciones.

Guía de emergencia: ¿Qué NO hacer ante una quemadura?

La Alcaldía Mayor de Bogotá hace un llamado urgente para evitar el uso de remedios caseros que puedan agravar las heridas. Si usted o un familiar resulta lesionado, siga estas recomendaciones:

Evite cremas y ungüentos: No aplique cremas dentales, aceites, café o sábila. Estos elementos contaminan la herida y dificultan la labor del personal médico. No use algodón: Las fibras pueden adherirse a la piel quemada. Utilice una gasa limpia o un paño mojado para cubrir la zona. No reviente las ampollas: Esto expone la piel a infecciones graves. Nada de ingerir líquidos: En casos de quemaduras de tercer grado, evite dar de beber a la víctima hasta que sea evaluada.

Aunque la lesión parezca superficial, el riesgo de infección es alto. Acuda de inmediato al centro de salud más cercano. El Distrito, en un esfuerzo articulado con la Policía de Bogotá y el Cuerpo de Bomberos, continuará con los operativos para frenar la venta ilegal de estos elementos y proteger la vida de los bogotanos en lo que resta de la temporada de fin de año.