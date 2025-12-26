¡Alerta en TransMilenio! Incautan gran cargamento de pólvora en estaciones del centro de Bogotá

El sistema de transporte masivo de Bogotá, TransMilenio, se convirtió en el escenario de un operativo policial que culminó con la incautación de más de mil unidades de pólvora. El hallazgo se produjo en las estaciones Avenida Jiménez, Ricaurte y La Sabana, puntos fundamentales del centro de la ciudad donde, según las autoridades, el material estaba listo para ser distribuido de manera ilegal.

El operativo, impulsado por denuncias ciudadanas, permitió identificar a seis personas que portaban de forma artesanal una variedad de artículos de alta peligrosidad, entre los que se encontraban voladores, martillos, totes, chispitas, volcanes y bengalas, en total fueron 1.440 unidades de pólvora. De acuerdo con el coronel Norberto Caro, comandante de guarnición de la Policía Nacional, estos elementos eran transportados en los buses del sistema, representando un riesgo directo para los miles de usuarios que transitan diariamente por estas instalaciones.

A los infractores se les impusieron órdenes de comparendo en aplicación de la Ley 1801 de 2016. El material incautado fue entregado al Cuerpo Oficial de Bomberos, organismo encargado de su transporte seguro hacia las bodegas distritales para su posterior destrucción certificada.

El balance de la salud en Navidad

Este hallazgo coincide con el reporte de la Secretaría Distrital de Salud sobre las consecuencias del uso de pirotecnia durante la temporada de 2025. Hasta el 25 de diciembre, Bogotá registra un acumulado de 70 personas lesionadas, una cifra que experimentó un repunte significativo durante la noche de Navidad y la madrugada del 25, con 16 nuevos casos.

El informe técnico detalla que la mayor concentración de heridos se ubica en las localidades de Engativá (12 casos), seguidas por Bosa y Suba con 8 cada una. Un factor crítico identificado por las autoridades es el consumo de alcohol, presente en 21 de los casos de emergencia registrados.

Operativos y prevención

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, señaló que, aunque las cifras muestran una disminución frente a los 146 quemados del periodo 2024-2025, la situación sigue siendo alarmante. “Esta responsabilidad es de todos. No dejemos que la pólvora nos gane la batalla”, mencionó el funcionario.

En lo corrido de diciembre, el Distrito ha desplegado 368 operativos en espacio público y comercios, logrando retirar del mercado ilegal cerca de 2,9 toneladas de pólvora. Los expertos de Salud insisten en que las lesiones por estos artefactos, especialmente por voladores y totes, suelen derivar en amputaciones y secuelas de por vida, afectando este año de manera particular a menores de edad y adultos que manipularon los elementos bajo efectos del alcohol.