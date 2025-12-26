El Metro de Bogotá inicia sus primeras pruebas dinámicas: Así fue el primer recorrido del tren

La línea 1 del Metro de Bogotá tuvo sus primeras pruebas dinámicas en el patio taller de Bosa, según informó el alcalde Carlos Fernando Galán. El mandatario destacó que los rieles ya se encuentran energizados y que el sonido del pito escuchado durante la jornada corresponde al primer tren del Metro de Bogotá en operación de prueba.

Lea también: “Orgulloso me siento”: Petro responde a comparación de su atuendo navideño con el de Donald Trump

“Vamos a movernos a cerca de 30 kilómetros por hora, máximo, porque apenas está arrancando, pero obviamente podrán avanzar mucho más rápido” afirmó Galán en un video. Uno de los profesionales a cargo de la prueba señaló que se espera alcanzar la máxima velocidad que es de 80 kilómetros por hora.

¿Cómo funcionan las primeras pruebas?

En esta etapa, los trenes se desplazan gracias al tercer riel, identificado por su color amarillo, que suministra la energía necesaria para su operación y permite alcanzar velocidades cercanas a los 42,5 kilómetros por hora. Por el momento, la intención es evaluar aspectos como el arranque y frenado del tren, al igual que su comportamiento de salida y llegada a la plataforma y la apertura y cierre de puertas, entre otras cosas.

Aunque el sistema operará de manera automática, estas pruebas iniciales se realizan con conductor, como parte de los protocolos de seguridad y validación técnica. Se espera que en mayo del próximo año inicien pruebas de rodaje más amplias sobre los tramos urbanos y los viaductos que conectarán a distintas localidades de la capital.

Le puede interesar: Senado aprueba debate de control político al Gobierno por decreto de emergencia económica: citaron a todos los ministros de Petro

Los avances para 2026

A los tres trenes para el Metro que ya están en Bogotá se sumará un cuarto en enero del próximo año y, en 2026, comenzarán a llegar entre dos y tres trenes mensuales hasta completar la primera flota de 30 trenes que integrarán la Línea 1.

En 2027 iniciarán las pruebas finales a la vista de la ciudadanía con el fin de que su operación comercial inicie en el primer trimestre de 2028. Por lo pronto, este 2025 las obras cerrarán con un avance del 70 % y se planea que el año siguiente lleguen al 90 %.