MinTransporte anunció que inspeccionará a Precoltur, la empresa involucrada en el accidente en Antioquia

Ministra de Transporte Mafe Rojas, anuncia inspección a la empresa Precoltur, por el accidente en Antioquia.

El Gobierno Nacional activó el Plan Éxodo y Retorno de Navidad ante una de las mayores movilizaciones del año por las vías del país. Según la cartera de Transporte, durante este 24 de diciembre se movilizarán más de 3,5 millones vehículos por las carreteras del país, una cifra que refleja la magnitud de los desplazamientos de los ciudadanos que viajan a encontrarse con sus familias.

En cuanto al 31 de diciembre, fin e inicio de año, las autoridades proyectan la circulación de más de 4 millones de vehículos, siendo la fecha de mayor pico de movilidad. Teniendo en cuenta la magnitud el gobierno anunció que realizará controles estrictos en las vías nacionales.

Además, hay que tener en cuenta las personas que se movilizan por las terminales de transporte y aeropuertos.

“Cuando hablamos de millones de vehículos y millones de pasajeros movilizándose al mismo tiempo, estamos hablando de millones de vidas que el Estado tiene la obligación de proteger. El Plan Éxodo y Retorno es una prioridad nacional”, señaló la ministra de Transporte Mafe Rojas.

Inspección a Precoltur

De esta manera, la jefe de la cartera anunció que la empresa involucrada en el accidente de Antioquia en el que murieron 17 personas, será inspeccionada el día de hoy, 24 de diciembre, luego de conocerse reportes de posibles irregularidades en los vehículos.

“Un vehículo que no esté en condiciones no puede estar en carretera. La seguridad vial no puede ser un trámite de papel. Cuando hay indicios de irregularidades, el Estado tiene que actuar”, aseveró Rojas.

En ese sentido, advirtieron que durante estas fechas, las autoridades harán vigilancia y control en las carreteras, para determinar que vehículos están en buen estado y pueden transitar sin inconvenientes.

El Ministerio de Transporte dejó claro que la empresa mencionada anteriormente no solo será la única que se someterá a inspecciones, pues declaró harán estos operativos sorpresa para prevenir siniestros viales y proteger la vida de los pasajeros.