Ministra de transporte anuncia topes tarifarios en tiquetes aéreos durante temporada alta

Con los viajes de la temporada decembrina y las vacaciones de enero, llega para los colombianos la preocupación por los precios de los tiquetes de avión, que usualmente se disparan por estas fechas. Por ello, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, anunció las medidas que buscan controlan las tarifas establecidas por las aerolíneas y habló de otros temas relevantes en cuestiones de movilidad.

Techos tarifarios

En diálogo con el medio W Radio, la jefe de la cartera de transporte afirmó que son 3,3 millones de viajeros en el país que se movilizarán a través de los aeropuertos en esta temporada de Navidad y de fin de año, por lo que le ordenó a la Aeronáutica Civil emitir una directiva dirigida a las empresas de transporte aéreo para fijar un máximo de precio en los boletos de avión.

Lea también: Escándalo en Migración Colombia: Destituyen a oficial por facilitar red de tráfico de migrantes hacia EE.UU.

“Le pedí al director de la Aerocivil que saquemos una directiva que diga que las aerolíneas deben mantener unos techos tarifarios, no se pueden disparar como locos los precios de los tiquetes en temporada, la mayor demanda implica que todo el mundo pueda ganar, pero también tienen que ganar los usuarios”, señaló la ministra de Transporte.

Medidas para la movilidad en las vías

En ese mismo espacio, Rojas señaló que otros 3,5 millones de vehículos que se movilizaran por las carreteras del país y que 2,3 millones de usuarios acudiran a las terminales del país para sus viajes. Por esto, las autoridades llevarán a cabo operativos en miras de evitar accidentes como el del bus que cayó a un abismo en Antioquia y dejó 17 personas fallecidas.

“Sacamos una operación ‘ruta por la vida’ que incluye unas medidas internas para que todos esos procedimientos previos al despacho de los buses funcionen como debe ser” afirmó la ministra, y añadio que también hay una “ruta externa en las vías”: “requerimos que los organismos de tránsito, las autoridades de tránsito, la dirección de Tránsito y Transporte de la Policía y toda las entidades del sector transporte estemos en la vía desarrollando una serie de acciones”.

Accidentes de buses en las carreteras

Recientemente, la opinión pública se ha conmocionado con el trágico accidente de los estudiantes de Bello y con otros siniestros similares en las vías del país que tienen en mira la seguridad en los buses. Frente a esta situación, la ministra reveló que la empresa Precoltur, propietaria del bus del accidente y que fue suspendida por seis meses, también era la dueña de otro vehículo involucrado en un reciente choque en Antioquia.

Le puede interesar: En plena víspera de Navidad un incendio en Neiva dejó tres personas muertas

“Hubo otro siniestro vial en Santa Elena, por fortuna sin fallecidos pero sí con heridos, lo cual también es preocupante y resulta que es de la misma empresa, entonces pues dijimos no podemos esperar los meses y los meses y que corramos los riesgos de que haya personas que sigan corriendo estos riesgos. Nuestra misión es proteger la vida así que decidimos con el superintendente realizar una inspección, en este momento se está realizando para revisar todos los buses y poder tomar medidas preventivas”, aseguró.